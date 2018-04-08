Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem gündeme ilişkin hem de Doğu Guta’da yapılan saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu ve terör ağzı ile konuşanlara “Cehenneme kadar yolunuz var” dedi. İşte detaylar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Siirt’te yapılan 6. İl Olağan Kongresi’ne katıldı ve burada gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Öncelikle 2019 yılında yapılacak seçimlere değinen Erdoğan, bu seçimin ekonomi ve temel hak ve özgürlükler açısından bir milat olacağını dile getirdi.

Bunun yanı sıra Afrin’de ve diğer bölgelerde devam etmekte olan terör operasyonları hakkında da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin’de şuana kadar öldürülen terörist sayısının 4 bin 17 olduğunu dile getirdi. Kuzey Irak’ta ise öldürülen terörist sayısının 327 olduğunu ifade etti ve yurt içerisinde etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının ise 154 olduğunu belirtti. Teröristler nereye giderse gitsin kovalayacaklarını belirten Erdoğan, hainlere asla fırsat verilmeyeceğini ifade etti.

CEHENNEME KADAR YOLUNUZ VAR

Esad rejiminin Doğu Guta’ya kimyasal silah ile yaptığı saldırı ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Erdoğan, hala daha Suriye rejimini savunanların olduğunu ve bu ikiyüzlülüğe isyan ettiklerini dile getirdi. Batı’ya da seslenen Erdoğan, bu saldırıların neden görmezden gelindiğini söyledi ve “yazıklar olsun” dedi. Artık hiçbir batı ülkesinin terör eylemlerinden şikayet etmeye haklarının kalmadığını da söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör ağzı ile konuşanlara “Cehenneme kadar yolunuz var” dediklerini ifade etti.