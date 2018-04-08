Tokat’ın Zile İlçesi’nde leylekleri haber yapmak için çatıya çıkan muhabiri görenler intihar edeceğini sanınca hemen durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Ancak olay yerine gelen ekipler olayın intihar vakası olmadığını anlayınca haber yapacak olan muhabirin kendisi haber olmuş oldu. İşte detaylar…

Tokat’ın Zile İlçesi’nde Yunus Emre Camisi kubbesinde bulunan leylekleri haber yapmak isteyen İhlas Haber Ajansı muhabiri Yaşar Erkan İçen, bir binanın çatısına çıktı ve buradan görüntü almak istedi. Ancak onun çatıya çıktığını gören vatandaşlar ise intihar edeceğini düşününce hemen polise ve itfaiyeye haber verdi. Kısa süre içerisinde ise olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi aldı ve sağlık ekipleri de hazır bulunurken, itfaiye ekipleri de bölgedeki yerini aldı.

İTFAİYE PERSONELİ TANIDI

Ancak olay yerinde ilginç bir şey yaşandı ve bir itfaiye personeli çatıdaki İçen’i tanıyınca hemen ona telefon açtı ve ne olduğunu sordu. İçen ise görüntü almak için çatıda olduğunu söyleyince hem ekipler hem de çevredeki vatandaşlar derin bir nefes aldı ve kısa süreli de bir şaşkınlık yaşandı.

Çatıdan indikten sonra açıklamalarda bulunan Yaşar Erkan İçen, haber yapmak ve görüntü almak için çatıya çıktığını ancak ekiplerin geldiğini görünce kendisinin de şaşırdığını söyledi. Daha sonra itfaiye personelinden bir arkadaşının kendisini tanıyıp arayınca olayın anlaşıldığını dile getirdi ve haber yapacakken kendisinin haber olduğunu söyledi.