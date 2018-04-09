﻿ Tıp okurken PKK'ya Katılan ABD'li Terörist Afrin'de Öldürüldü, Özel Görevi Bakın Neymiş

Tıp okurken PKK'ya Katılan ABD'li Terörist Afrin'de Öldürüldü, Özel Görevi Bakın Neymiş

Amerikalı Alina Sanchez, tıp eğitimi alırken terör örgütü PKK'ya katılmıştı. 2011 yılından bu yana terör örgütü PKK içinde bulunan Amerikalı terörist Afrin’de öldürdü. Teröristin özel görevinin ise terör örgütü yöneticilerinden Duran Kalkan'ın özel hemşireliğini yapmak olduğu ortaya çıktı.

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Tıp okurken PKK'ya Katılan ABD'li Terörist Afrin'de Öldürüldü, Özel Görevi Bakın Neymiş
Tıp okurken PKK'ya Katılan ABD'li Terörist Afrin'de Öldürüldü, Özel Görevi Bakın Neymiş Tarih: 2018-04-09 Saat: 10:56:51
Güncelleme : 2018-04-09 10:56:51

Amerikalı Alina Sanchez, tıp eğitimi alırken terör örgütü PKK'ya katılmıştı. 2011 yılından bu yana terör örgütü PKK içinde bulunan Amerikalı terörist Afrin’de öldürdü. Teröristin özel görevinin ise terör örgütü yöneticilerinden Duran Kalkan'ın özel hemşireliğini yapmak olduğu ortaya çıktı. 

Sabah gazetesinden Sırrıberk Arslan'ın haberine göre, Legerin Çiya kod adlı Amerikalı terörist Alina Sanchez, Afrin operasyonunda ölü olarak ele geçirildi. 2011yılında PKK’ya katılan teröristin, Kandil'deki PKK kamplarından Afrin'e yollandığı belirlendi. Alina Sanchez'in Amerika’da tıp eğitimi alırken okulu bıraktığı ve 2011 yılında Kuzey Irak'a gelerek PKK’ya katıldığı belirlendi. 

TERÖR ELE BAŞININ ÖZEL HEMŞİRESİ OLDU
Sanchez'in tıbbi bilgisi nedeniyle Kandil’deki teröristlere hemşirelik yaptığı öğrenilirken, özellikle örgütün sözde elebaşları Avereş kod adlı Mustafa Karasu ve Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın özel hemşireliğini yaptığı ortaya çıktı. Afrin’de Mehmetçik’in Zeytin Dalı Harekatı’na başlaması ile birlikte Alina Sanchez'in Suriye'deki PYD/ YPG'ye gönderildiği operasyonlar sırasında da öldürüldüğü öğrenildi. 

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