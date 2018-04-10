Dün gece saatlerinde Yunan askerinin Türk helikopterine uyarı ateşi açtığı iddiası ortaya atıldı.

Yunan askerinin dün gece saatlerinde Akdeniz Ro adası üzerinde alçak uçuş yapan Türk helikopterine uyarı ateşi açtığı iddia edildi.

TÜRK HELİKOPTERİNE UYARI ATEŞİ

Alınan bilgilere göre, Türkiye'ye ait olan bir helikopterin Yunanistan'ın Ro adası üzerinde alçak uçuş yaptığı belirtildi. Bu olayın ardından Yunanşstan Savunma Bakanlığı Kaynakları'ndan alınan bilgilerde, Türk helikopterine angajman kurallarına göre yanıt verildiği aktarıldı.

OLAY DÜN GECE SAATLERİNDE YAŞANDI

Türkiye'ye ait olduğu iddia edilen helikopterin dün gece saatlerinde Yunanistan'ın Ro adası üzerinde alçak uçuş yaptığı ve bu durum sonucunda angajman kuralları çerçevesinde helikoptere Yunan askerleri tarafından izli mermilerle uyarı ateşi açıldığı öğrenildi. Yunan askerlerinin açtığı uyarı ateşinin ardından helikopterin bölgeden ayrıldığı belirtilirken henüz helikopterin Türkiye'ye ait olup olmadığının tespit edilemediği de belirtildi.

'BU KESİNLİKLE YASAL BİR TEPKİ'

Bir gazeteye açıklamada bulunan Yunanistan Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak ise dün gece saatlerinde Ro adası üzerinde alçak uçuş yapan helikopterin kesinlikle Türk ordusua ait olduğunu iddia etti. Helikoptere uyarı amaçlı ateş açıldığını ve bunun kesinlikle yasal bir tepki olduğunu belirten kaynak, helikopterin 1 mil uzaklıkta olduğunu söyleyerek ' Türk Sahil Komutanlığı'na ait bir helikopterdi' dedi.