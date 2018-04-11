Diyarbakır’da kayınbiraderi ile yasak aşk yaşadığı öğrenilen 4 çocuk annesi kadın akrabaları tarafından kayınbiraderinin evinde yakalandı. Ağabeyi tarafından kocasına teslim edilen kadın kurşuna dizildi.

Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 23 Mayıs 2017 tarihinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 4 çocuk annesi olan ve 12 yıllık evli olduğu öğrenilen Şemsihan Kavut, kayınbiraderi ile yasak aşk yaşadığı iddiaları ile 11 kurşunla öldürüldü.

YATAK ODASINDAKİ DOLABIN İÇİNDE YAKALANDI

Olayla ilgili alınan bilgilere göre, Kavut çiftinin bazı akrabaları tarafındaniddialarda, 4 çocuk annesi kadının ayakkabılarını kayınbiraderinin kapısının evinde gördüğünü bunun üzerine kapıyı çaldıklarını ancak uzun bir süre açan olmadığını söyledi. Kapının önünde bir süre beklediklerini iddia eden akrabalar, daha sonra Şemsihan Kavut’un üstü başı dağınık bir şekilde kapıyı açtığı ve içeri giren akrabaların yatak odasındaki dolabın içinde saklanan bir erkek gördüklerini söyledikleri öğrenildi.

KOCASINA TESLİM EDİLEN KADIN 11 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ

Olayın ardından Şemsihan Kavut’un ağabeyinin kadını kocasına teslim ettiği ve olayı öğrenen Abdüllatif Kavut’un 12 yıllık karısı ve 4 çocuğunun annesi Şemsihan Kavut’u muayeneye götürme bahanesiyle dışarı çıkarttığı ve boş bir arazide kadını öldürdüğü öğrenildi. Karısını öldürmeden önce ona, ‘Sen suçsuzsun, sana güveniyorum ama ailemin karşısında seni temize çıkarmak istiyorum.’ dediği ve belindeki Glock marka silahı çıkararak ateş ettiği öğrenildi. Kadının vücuduna 11 kurşun isabet ettiği belirlenirken Abdüllatif Kavut, ‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan yargılanmaya başladı.