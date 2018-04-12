Erzurum’da amcasının kendisine cinsel istismarda bulunmasın dayanamadığı için evden kaçan M.B, yolda tanıştığı ve kişilerin evine gidince onlarında tecavüzüne maruz kaldı. İşte detaylar…

Erzurum’da iddialara göre, amcası tarafından defalarca cinsel tacize maruz kalan M.B, 9 Haziran 2017 de arkadaşı G.P ile birlikte evden kaçtı. Yolda ise daha önce tanımadıkları Ö.T ile karşılaştılar ve Ö.T’nin kendilerine kalacak yer bulabileceğini söylemesinin ardından onun Yakutiye İlçesi’nde bulunan Dağ Mahallesi’nde ki evine gittiler. Ancak burada da kan donduran bir olaya maruz kaldılar.

HEPSİNDEN ŞİKAYETÇİYİM

Yaşadığı olaylar sonrasında karakola giden M.B, Ö.T’nin evinde 3 gün kaldıklarını ve eve Ö.T’nin yanı Ö.F.Ç ve F.A isimli şahıslarında geldiğini söyledi. Ö.F.Ç ve Ö.T ile ilk gün kendi rızası ile ilişkiye girdiğini de söyleyen M.B, yer ve durum itibari ile zoraki olduğu için bunu yaşadığını dile getirdi. Ayrıca şahsıların ertesi gün kapıyı üzerlerinden kilitleyip gittiklerini de söyledi. Amcasının cinsel istismarlarından kurtulmak için evden kaçtığını ifade eden M.B, hepsinden şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Bu ifadeler sonrasında ise amca E.B ile diğer 3 kişi gözaltına alındı. Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ise amca E.B’in 24 yıla kadar hapsi istenerek dava açıldı. Diğer sanıklara da 11 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı ve mahkeme başka bir tarihe ertelendi.