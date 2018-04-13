Hemen hemen her evde dünden kalan yemeği yeme alışkanlığı var. Ancak dünden kalan yemekler sağlığımızı tehdit ediyor ve bazı hastalıklara sebep oluyor. İşte dünden kaldı diyerek yediğimiz yemeklerde yer alan tehlikeli bakteriler…

ÇORBA VE KIZARTMA TÜRLERİ

İlk olarak bilinmesi gerekir ki bakteriler oda sıcaklığında sadece 20 dakikada sayılarını katlayabilmektedir. Bu yüzden dünden artan çorba ve kızartma türü yemeklerinizi tembellik yaparak yememelisiniz. Çünkü çorba ve kızartma türleri içerisinde birçok hastalığa neden olabilecek bakteriler oluşur ve bu bakteriler geçen süre zarfında daha da yaygınlaşır.

PİRİNÇ PİLAVI

Özellikle pirinç pilavı dünden kalan yemeklerde yenmemesi gereken yemekler arasında başı çekiyor. Çünkü bir gün öncesinden kalan ve yenen pirinç pilavı, piştikten sonra bile hayatta kalabilen toksin üreticisi Basilus Cereus bakterilerine ev sahipliği yapmaktadır.

KAVUN

Bakterilerin en çok yaygın olduğu gıdalardan biri de kavundur. Bakteriler kavun gibi oldukça nemli olan gıdaların içinde kolayca yer ederler. Bu yüzden kavun alındığı andan itibaren tüketilmiyorsa kesilmesi, tohumlarının ayıklanması ve doğranarak saklanması gerekmektedir.

HAZIR ET VE YUMUŞAK PEYNİRLER

Hazır alınan etler ve yumuşak peynirlerin de haftalarca buzdolabında kalması sağlığınız açısından oldukça tehlikelidir. Bu gıdaların uzun süre dolapta bekletilerek tüketilmesi durumunda yüksek ateş, ishal ve kas ağrıları gibi sağlık problemleri yaşanabilir.