Yaklaşık 2,5 yıldır aşk yaşayan ünlü popçu Murat Boz ve ünlü oyuncu Aslı Enver’in henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde ayrıldıkları öğrenildi. Ünlü çiftin evlilik yolunda ciddi adımlarla ilerlediği biliniyordu.

İlişkileri 2016 yılında başlayan ve magazin gündemine bomba gibi düşen Murat boz ile Aslı Enver çiftinin aşkı son buldu. Yaklaşık 2,5 yıldır beraber olan ünlü çiftin henüz ayrılın nedeni bilinmiyor.

AYNI EVİ PAYLAŞIYORLARDI

Öte yandan aşk yaşamaya başlayan Murat Boz ve Aslı Enver çiftinin aşklarını daha da pekiştirmek için aynı evde yaşamaya başladıkları ve uzun bir süredir aynı evi paylaştıkları biliniyor. Beyaz TV’de canlı olarak yayınlanan ‘Söylemezsem Olmaz’ programında çıkan iddialara göre, 2016 yılından bu yana beraber olan Aslı Enver ve Murat Boz çiftinin henüz bilinmeyen bir nedenle ilişkilerini noktaladıkları belirtildi.

FOTOĞRAFLARI DURUYOR

Ayrıldıkları yönünde iddialar ortaya çıkan Aslı Enver ve Murat Boz çiftinin beraber çekilmiş olan fotoğraflarının henüz Instagram hesabından silinmediği görüldü. Ünlü çift geride bıraktığımız yıl yaz aylarında Murat Boz’un yakın arkadaşı Eser Yenenler’in evindeki bir partiye katılmasının ardından ortaya çıkan Bahar Candan ile ilişki haberleri sonrasında ayrılmış ve bir süre ayrı kalmışlardı. Ancak sevilen çift bu ayrılığı uzun sürdürmemiş ve yeniden barışarak hayranlarını mutlu etmişti. Murat Boz ve Aslı Enver’in ayrılık iddialarına henüz iki cepheden de bir açıklama gelmedi.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com