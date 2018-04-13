﻿ TV8 Yemekteyiz 13 Nisan 2018 Özlem Hanımın Evinde Neler Yaşandı? Haftanın Finalinde Neler Oldu, 10 Bin Liralık Ödülü Kim Kazandı?

TV8 Yemekteyiz 13 Nisan 2018 Özlem Hanımın Evinde Neler Yaşandı? Haftanın Finalinde Neler Oldu, 10 Bin Liralık Ödülü Kim Kazandı?

TV8 ekranlarının en renkli ve en neşeli yarışmalarından Yemekteyiz, Onur Büyüktopçu'nun muhteşem sunumu ile bugün haftanın finaliyle ekranlarda. Tüm hafta boyunca rakiplerinin evine konuk olan ve yemekleri eleştiren Özlem Hanım, haftanın son gününde rakiplerini kendi evinde ağırlıyor. Peki, Özlem Hanım haftanın finalinde nasıl bir menü çıkardı? Özlem Hanımın evinde neler yaşandı? Haftanın finalinde neler oldu? Yemekteyiz'de haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi kim oldu? İşte detaylar...

Anasayfa MEDYA TV8 Yemekteyiz 13 Nisan 2018 Özlem Hanımın Evinde Neler Yaşandı? Haftanın Finalinde Neler Oldu, 10 Bin Liralık Ödülü Kim Kazandı?
TV8 Yemekteyiz 13 Nisan 2018 Özlem Hanımın Evinde Neler Yaşandı? Haftanın Finalinde Neler Oldu, 10 Bin Liralık Ödülü Kim Kazandı?
TV8 Yemekteyiz 13 Nisan 2018 Özlem Hanımın Evinde Neler Yaşandı? Haftanın Finalinde Neler Oldu, 10 Bin Liralık Ödülü Kim Kazandı? Tarih: 2018-04-13 Saat: 14:55:28
Güncelleme : 2018-04-13 14:55:28

TV8 ekranlarının en renkli ve en neşeli yarışmalarından Yemekteyiz, Onur Büyüktopçu'nun muhteşem sunumu ile bugün haftanın finaliyle ekranlarda. Tüm hafta boyunca rakiplerinin evine konuk olan ve yemekleri eleştiren Özlem Hanım, haftanın son gününde rakiplerini kendi evinde ağırlıyor. Peki, Özlem Hanım haftanın finalinde nasıl bir menü çıkardı? Özlem Hanımın evinde neler yaşandı? Haftanın finalinde neler oldu? Yemekteyiz'de haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi kim oldu? İşte detaylar...

Ayrıntılar Geliyor...

TV8 Yemekteyiz Özlem Hanımın evinde neler yaşandı Haftanın finali 13 Nisan 2018 Özlem Hanımın menüsü Özlem Hanımın puanı Birinci kim oldu Acunmedya
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TV8 Yemekteyiz 13 Nisan 2018 Özlem Hanımın Evinde Neler Yaşandı? Haftanın Finalinde Neler Oldu, 10 Bin Liralık Ödülü Kim Kazandı?
TV8 Yemekteyiz 13 Nisan 2018 Özlem Hanımın Evinde Neler Yaşandı? Haftanın Finalinde Neler Oldu, 10 Bin Liralık Ödülü Kim Kazandı?
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