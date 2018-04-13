TV8 ekranlarının en renkli ve en neşeli yarışmalarından Yemekteyiz, Onur Büyüktopçu'nun muhteşem sunumu ile bugün haftanın finaliyle ekranlarda. Tüm hafta boyunca rakiplerinin evine konuk olan ve yemekleri eleştiren Özlem Hanım, haftanın son gününde rakiplerini kendi evinde ağırlıyor. Peki, Özlem Hanım haftanın finalinde nasıl bir menü çıkardı? Özlem Hanımın evinde neler yaşandı? Haftanın finalinde neler oldu? Yemekteyiz'de haftanın birincisi ve 10 bin liralık ödülün sahibi kim oldu? İşte detaylar...

Ayrıntılar Geliyor...