NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in Ankara’ya gerçekleştireceği ziyarete bir gün kala önemli bir çağrı geldi ve Stoltenberg, tüm müttefiklere Türkiye’ye daha fazla destek sağlama çağrısında bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Herkesin gözünü çevirdiği kritik ziyaret öncesinde önemli açıklamalarda bulunan Stoltenberg, NATO’nun Türkiye’de çok ciddi bir destek mevcudiyeti olduğunu söyleyerek tüm müttefiklere de Türkiye’ye daha fazla destek sağlama çağrısında bulunduğunu belirtti.

‘TÜRKİYE STRATEJİK ÖNEME SAHİP’

NATO Genel Sekreteri’nin Ankara’ya gerçekleştireceği ziyarette Zeytin Dalı Harekatı başta olmak üzere terörle mücadele, Doğu Guta ve Suriye gibi birçok kritik öneme sahip meselenin ele alınacağı belirtilirken Türkiye’nin NATO için değerli ve stratejik öneme sahip bir müttefik olduğu vurgulandı.

MÜTTEFİKLERE TÜRKİYE’YE DESTEK ÇAĞRISI

Stoltenberg, dayanışma içinde hareket eden 29 müttefikten oluşan bir ittifak olduklarını belirterek NATO’nun Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ve Türkiye’nin NATO için önemli olduğu kadar NATO’nun da Türkiye için önemli olduğunu söyledi. Bunun ‘Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için’ ilkesine dayandığını söyleyen Stoltenberg, NATO’nun Türkiye’ye destek verdiğini ve bazı güvence tedbirleri bulunduğunu söyledi. Buna örnek olarak Türkiye’nin hava sahasını korumak için ülkeye füze bataryaları konuşlandırmalarını gösteren Stoltenberg, Türkiye’de ciddi bir NATO mevcudiyeti bulunduğunu ancak müttefiklere de Türkiye’ye daha fazla destek bulunma çağrısı yaptığını söyledi.