BİR ANDA DOĞUM SANCISI BAŞLADI, STÜDYO ŞAŞKINA DÖNDÜ

Yaklaşık 7 yıldır ev sahibinin cinsel tacizine maruz kalan ve TV8 ekranlarında Serap Paköz’ün sunumuyla ekranlara gelen Gerçeğin Peşinde programına çıkarak sesini duyurmaya çalışan Güngör Ete’nin canlı yayında doğum sancılarının başlamasıyla stüdyoya sağlık ekipleri geldi. Kocasıyla beraber stüdyoda olan ve bir kız bebeğe hamile olan Ete’nin normal doğumla dünyaya getireceği bebeğinin doğum sancıları gelmesiyle sağlık ekipleri Güngör Ete’yi ambualnsa alarak hastaneye kaldırdı.

DURUMU HAKKINDA BİLGİ VRİLDİ

Stüdyoda canlı yayında tüm Türkiye’nin gözü önünde doğum sancıları tutan ve apar topar hastaneye kaldırılan Güngör Ete’nin sağlık durumuyla ilgili canlı yayında an be an bilgi veren sunucu Serap Paköz, doğumun başladığını ve doktordan alınan bilgilere göre, normal doğum olacak olan doğumda bir sakınca olmadığının bilgisini vererek herkesin içini rahatlattı.

