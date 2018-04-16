Aksaray’da arkadaşını ziyaret etmek için gittiği öğrenilen gencin apartman boşluğunda cesedi bulundu. Polis ekipleri gencin cesedi üzerinde incelemelerde bulunurken olay yerinde bulunan ipuçları sonucunda gencin itilmiş olabileceği şüphesi üzerinde çalışıyor.

Olay, Aksaray’da Nakkaş Mahallesi’nde yer alan Sultan Apartmanı’nda yaşandı. Alınan bilgilere göre, 34 yaşında olan İdris Çınardere arkadaşının oturduğu apartmana ziyaret amaçlı gitti. Arkadaşını ziyarete giden gencin 6 katlı apartmanın merdiven boşluğu duvarı üzerinde vücudu aşağı sarkmış ve kanlar içinde hareketsiz şekilde cesedinin bulunduğu öğrenildi.

CESEDİ MERDİVEN BOŞLUĞUNDA BULUNDU

Arkadaşı Neşet H.’yi ziyarete gittiği iddia edilen İdris Çınardere’nin apartmanın merdiven boşluğunda bulunan cesedi sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede binanın 3 ve 4. katlarındaki koridorlarında kırık saat parçaları ve kavga izleri buldu. Buradan yola çıkan polis ekipleri gencin itilmiş yada yaşanan arbede sırasında düşmüş olabileceği şüphesi üzerinde araştırmalar yapmaya başlayarak Neşet H.’yi gözaltına aldı.

YÜKSEKTEN DÜŞEREK ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Cesedi bulan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İdris Çınardere’nin yüksekten düşerek öldüğünü belirledi. Polis tarafından gözaltına alınan güvenlik görevlisi Neşet H.’nin ifadesi alındığı öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili tüm detaylar üzerinde incelemelerini sürdürürken yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.