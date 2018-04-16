Kadınların hiç kuşkusuz vazgeçilmezi olan ve güzelliklerini ön plana çıkaran makyaj malzemeleri arasında en başı rujlar çekiyor. İşte bu bahar ayının en trend olan 4 ruj rengi…

Bu baharda kadınların en çok tercih edeceği ruj renkleri arasında nude rujlar yer alıyor. Nude makyaj modası her sezon olduğu gibi bu sezonda popülerliğini koruyor. Bu tonlardaki rujları kullanan kadınlar yine sade ve doğal güzelliklerini ön plana çıkarmayı başaracak.

Bahar ayında klasik renklerden olan kırmızı ruj da tercihler arasında olmazsa olmazı. Hemen hemen her kadının çantasından ayırmadığı ruj renklerinden biri olan kırmızı ruj her kadına feminen bir hava katmaktadır. Ancak kırmızı ruj tonları özellikle esmer tenli kadınlar için olmazsa olmaz tercihlerden biri.

Renkli bir bahara renkli ve çarpıcı bir ruj yakışır diyorsanız baharın en çok tercih edilen renk seçeneklerinden biri de fuşya ruj. Her kadının bahar sezonu bitmeden denemesi gereken renkler arasında olan fuşya ruj rengi dudaklarda adeta neşeli bir ahenk taşıyor.

Daha farklı ve daha dikkat çekici tercihlerden yanaysanız bu sezonun modası arasında olan ruj renklerinden biri de mor ve menekşe tonlarındaki ruj renkleri. Özelliklede menekşe tonları son zamanların en çok tercih edilen renkleri arasında yer alıyor. Sizde daha cazibeli bir görünüm elde etmek istiyorsanız mor ve menekşe tonlardaki rujları mutlaka denemelisiniz.