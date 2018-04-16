ABD ve diğer koalisyon ülkelerinin beraber Suriye’ye gerçekleştirdikleri operasyonla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Lafa geldiği zaman, barış, barış, barış bu nasıl barış? Gel vur burayı ondan sonra barış de’ diyerek en sert ifadelerini kullandı.

Global Girişimcilik Kongresinde önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak dünya gündemine oturan ABD’nin Suriye’yi vurma konusunu değerlendirdi ve en sert ifadeleri kullandı. ABD’nin Suriye’yi kimyasal silah kullandıkları için vurduğunu her defasında vurgulamasıyla ilgili konuşan Erdoğan, ‘Tutturdukları tek şey var kimyasal silah kullandığı için vurduk. Niye sadece kimyasal silahı değerlendiriyorsunuz? Konvansiyonel silahı niye değerlendirmiyorsunuz?’ dedi.

‘TÜRKİYE 3.5 MİLYON İNSANI BARINDIRIYOR’

Yaklaşık 7 yıldır devam eden Suriye’deki olaylara değinen ve Suriye gerçeğini aktaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’de 7 yıldır bir süreç olduğunu ve yaşanan bu süreç içinde emperyal güçlerin Suriye’deki insanları ülkelerine çekip almadıklarını ancak Türkiye’de 3.5 milyon insanı barındırdığını belirtti. Suriye’deki 7 yıllık bir gerçek varken sadece kimyasal silah kullanıldığı için saldırı açıklamalarını kabullenemediğini söyleyen Erdoğan, Türkiye’nin bunu birçok defa dile getirdiğini ve kimyasal silahla 1 kişi ölüyorsa konvansiyonel silahla 10 kişinin öldüğü örneğini vererek ‘Böyle adalet olur mu? ifadelerinde bulundu. ‘Gelin bu dünyada barışın temelini atalım’ diyen Erdoğan, dürüst olalım, samimi olalım diyerek barış çağrısında bulundu.