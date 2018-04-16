Ege’de bir grup tarafından kayalıklara dikildiği öğrenilen Yunan bayrağı SAT Komandoları tarafından kaldırıldı. Yaşanan olay sonrasında açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan’ı açık ve net bir şekilde uyararak, ‘Gereken karşılığı vermeye hazırız.’ dedi.

Ege’de Yunanistan’ın gerginliği arttırma yönünde ileri giderken Didim açıklarında yerleşim yeri olmayan kayalıklarda Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Bu girişim üzerine hemen harekete geçen Türk Sahil Güvenlik ekipleri gereken müdahaleyi yaparak bayrağı kaldırdı. Yaşanan olay sonrasında kamuoyuna açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Ege’de Yunanistan’ın ihlallerini arttırdığını belirterek meydana gelen bayrak dikme girişimini açıkladı ve Sahil Güvenlik ekiplerinin bayrağı oradan kaldırdığını belirterek Yunan hükümetini açık ve net ifadelerle uyardı.

SAT KOMANDOLARINDAN ANINDA MÜDAHALE

Alınan bilgilere göre, bir grup Yunan’ın Hurşit kayalığına Yunanistan bayrağı diktiğinin bunun üzerine SAT komandolarının geride bıraktığımız Cuma gününde Ege Denizi’nde yer alan Hurşit kayalığına çıkarak dikilen Yunanistan bayrağını kaldırdıkları öğrenildi.

BAŞBAKAN GEREKEN YAPILDI DEDİ

Bu durum üzerine bilgilendirme yapan Başbakan Binali Yıldırım, Ege Denizi’nde Yunanistan’ın zaman zaman gerginliği ve ihlali arttırdığını belirterek meydana gelen bayrak dikme olayının ardından ekiplerimizin gereken müdahaleyi yaptığını aktardı. Yunanistan hükümetini de açık açık uyaran Yıldırım, ‘Gereken karşılığı vermeye hazırız.’ dedi.

EGE KARDAK KRİZİ NASIL BAŞLADI?

Ege’deki Kardak krizi 1996 yılının Ocak ayında Figen Akat isimli bir Türk yük gemisinin Kardak kayalıklarında karaya oturmasıyla başlamıştır. Bu durum neticesinde tarihler 1996’yı gösterirken Türkiye ve Yunanistan Kardak kayalıkları sebebiyle savaşın eşiğine kadar gelmişti. Yaşanan ve günden güne büyüyen bu kriz ABD’nin raya girmesi ve her iki ülkeye diplomatik baskı uygulaması sonucunda sona ermişti.