MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim açıklamalarının ardından piyasalar hareketlendi ve dolar fiyatları 4.11’i aştı. Bu açıklama sonrasında Euro fiyatları ise 5.09’u geçti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hükümete çağrıda bulunduğu 3 Kasım 2019 seçimlerini 26 Ağustos’ta yapma çağrısının ardından dolar fiyatları fırladı. Geride bıraktığımız haftalarda Amerika ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşının ardından dolar ve Euro fiyatları sürekli rekor tazelerken son olarak Amerika ve koalisyon ülkelerinin Suriye’ye gerçekleştirdiği saldırı sonrasında dolar yatay bir seyirde ilerlemeye başlamıştı.

DOLAR VE EURO REKOR TAZELEMİŞTİ

Yaşanan tüm bu gelişmeler ve gelişmelerin art arda gelmesi soncunda dolar ve Euro fiyatları gün geçtikçe rekor tazelemiş ve yükselişini sürdürmüştü. Döviz piyasasında yaşanan bu yüksek ilerleyiş son zamanlarda yerini gerilemeye bırakmış ve yeni haftanın ilk iş gününde dolar fiyatı 4.07 liradan seyretmeye başlamıştı.

DOLAR YİNE FIRLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı erken seçim çıkışının ardından dolar ve Euro fiyatlarında yeniden hareketlenme yaşandı. Bahçeli’nin MHP grup toplantısında yaptığı çıkışın ardından dolar fiyatları 4.07’lik seyrinden 4.11’e yükseldi. Euro fiyatları da hareketlenmeye katılarak 5.05 liralık seyrinden 5.09 liraya yükselerek yine yükselişe geçti. Yapılan erken seçim önerisinin ardından başlayan bu yükseliş öğle saatleri itibari ile hafif sakinleme yaşarken dolar ve Euro fiyatlarının zaman zaman değişim yaşayarak el değiştirdiği öğrenildi.