Denizli Pamukkale ilçesinde yer alan bir apartta kaldığı öğrenilen Azerbaycan Vatandaşı İsoyava’nın kaldığı odada darp edilerek öldürüldüğü iddia edildi.

Olay, Denizli Pamukkale ilçesinde Asmalıevler Mahallesi’nde yer alan bir apartta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, aparttta kalan ve Zerbaycan vatandaşı olduğu öğrenilen Türkay İsoyava’nın odada ölü bulunduğu ve ölümünün detaylarıyla ilgili bir takım iddialar ortaya atıldığı öğrenildi.

KAPIYI AÇIK GÖRÜNCE HER ŞEY ORTAYA ÇIKTI

Alınan bilgilere göre, apart çalışanlarının Azerbaycan vatandaşı olan Türkay İsoyava’nın kaldığı odanın kapısının açık olduğunu ve açık kapı ardında yerde hareketsiz yatan biri olduğunu fark edince içeriye girdikleri öğrenildi. İçeri girdiklerinde yerde hareketsiz halde yatan İsoyava’nın cesediyle karşılaşan çalışanlar olayı büyük bir şok içinde sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin 33 yaşındaki Azerbaycan vatandaşı Türkay İsoyava’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının olay yeri incelemesi sonrasında genç kadının cesedi incelenmek üzere Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırılırken yaşanan ölümle ilgili bazı iddialar ortaya atıldı.

2 ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE APARTTA KALIYORDU

İsoyava’nın cesedi üzerinde yapılan ilk incelemelerde, genç kadının darp edilerek öldürüldüğü belirlendi. Bunun yanı sıra 2 çocuğuyla beraber apartta yaşamını sürdürdüğü öğrenilen genç kadının kaldığı apartta kimliği belirsiz kişilerle tartışma yaşadığı iddia edildi. Polis ekipleri açılan soruşturma kapsamında 33 yaşındaki Türkay İsoyava’nın tartışma yaşadığı şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.