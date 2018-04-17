MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin erken seçim çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinin yarın gerçekleşeceği belirtilirken Hükümet Sözcüsü Bozdağ yaptığı açıklamada, ‘Erken seçim kararıyla ilgili gerekli açıklama yarın saat 13.30’da Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası yapılacak.’ dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin erken seçim talebi sonrasında gözler yarın gerçekleşecek Erdoğan-Bahçeli görüşmesine çevrildi. Bugün Beştepe’de toplanan Bakanlar Kurulu’nun sona ermesinin ardından Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, söz konusu erken seçim talebi ile ilgili sorulara yanıt verdi.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ YARIN GÖRÜŞECEK

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bahçeli’nin erken seçim çağrısı sonrasında Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, bu konu ile ilgili kararın yarın saat 13.30 sularında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinin ardından açıklanacağı belirtildi. Bozdağ’ın yaptığı bu açıklamanın ardından tüm gözler yarın gerçekleşecek olan kritik toplantıya çevrildi.

‘KONUYU DEĞERLENDİRECEKLER’

Bugün MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında yaptığı erken seçim çıkışı sonrasında Ankara’da gündem oldukça yoğunlaşmıştı. Bekir Bozdağ’ın açıklamalarında, söz konusu erken seçim hakkında Bahçeli ve Erdoğan’ın yarın gerçekleştireceği görüşme sonrasında her şeyin açıklanacağını belirtti. Bozdağ, ‘Esasında bu konuyla ilgili gerekli değerlendirme ve açıklamalar, bu değerlendirmeden sonra yapılacaktır. Onun için yarın 13.30’u beklemenizi tavsiye ederim.’ dedi. Şimdi gözler yarın gerçekleşecek Erdoğan-Bahçeli toplantısından sonra yapılacak kritik açıklamaya çevrildi.