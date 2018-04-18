İstanbul’da metrobüste giderken bir erkek yolcunun kendisini rahatsız etmesi sonucunda yolcuya şırınga saplayan hemşireye mahkemeden şok eden bir karar geldi. Genç hemşirenin kullandığı şırınga silah sayıldı.

Olay, geride bıraktığımız yıl İstanbul’da bir metrobüste meydana geldi. Alınan bilgilere göre, evine gitmek için metrobüse binen Ercan P., yanına oturan ve hemşire olduğu öğrenilen Semra H.’nin oturduğu sırada kendisini iteklemeye başladığını iddia etti. Semra H.’ye ne olduğunu sormaya çalıştığı esnada genç hemşirenin çantasında bir şeyler aradığı ve kısa bir süre içinde çantasından şırınga çıkararak Ercan P.’nin bacağına sapladığı öne sürüldü. Bu sırada büyük bir şok yaşayan Ercan P.’nin ‘Metrobüste AIDS bulaştıran bir kadın var’ diye çığlık atmaya başladığı ve bacağına saplanan iğneyi çıkararak olayı polise bildirdiği öğrenildi.

SÜREKLİ HAREKET ETMESİNE SİNİRLENMİŞ

Polis ekiplerinin yakalayarak gözaltına aldığı hemşire Semre H.’nin verdiği ifadede, yanına oturduğu Ercan P.’nin sürekli hareket etmesine sinirlendiğini bu yüzden de şırıngayı bacağına sapladığını söylediği öğrenildi. Ola sonrasında hastaneye giden Ercan P. ise bacağına saplanan şırıngadan kendisine herhangi bir virüs bulaşıp bulaşmadığını öğrenmek istediğini söylediği belirtildi. Hastanede yapılan testler sonucunda Ercan P.’nin bacağına saplanan iğnede herhangi bir hastalık olmadığı tespit edildi ve rapor mahkemeye sunuldu.

MAHKEME ŞIRINGAYI SİLAH SAYDI

Öte yandan mahkeme genç hemşirenin Ercan P.’nin bacağına sapladığı şırıngayı silah sayarken hemşire Semra H.’ye de toplamda 180 gün para cezasına çarptırıldığı ve ödenecek olan 3 bin liralık para cezasının toplamda 5 yıl süreyle denetim altında tutulmasına karar verdi.