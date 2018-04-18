Türkiye’nin yerli otomobili için tüm detaylar yavaş yavaş belirlenmeye başladı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün yaptığı son açıklamada, yerli otomobilde teknik ve mali analizinde işin sonuna gelindiğini aktararak yaklaşık olarak 2,5 milyar euroluk yatırım öngörüldüğünü belirtti. İşte detaylar…

Türkiye’nin yerli otomobili için nefesler tutuldu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün yaptığı açıklamada, yerli otomobil için devletin ortaklığının söz konusu olmadığı ve konsorsiyumla bir sözleşme imzalanarak bu bağlamda devlet desteğinin çerçevesinin belirleneceğini açıkladı. Bu ifadeleriyle konsorsiyumun da uyumlu bir çalışma yürüttüğünü belirten Özlü, yerli otomobil için teknik ve mali analiz için işin sonuna gelindiğini belirtti. Öte yandan yerli otomobil için ortaya çıkarılan öngörüde yaklaşık 2.5 milyar euroluk yatırım gerektiği belirlendi.

YERLİ OTOMOBİL İÇİN 2.5 MİLYAR EUROLUK YATIRIM ÖNGÖRÜSÜ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobilde teknik ve mali analiz olarak işin sonuna gelindiğini ve çıkarılan sonuçta yaklaşık 2.5 milyar euroluk yatırım öngörüldüğünü aktardı. Bu bağlamda 5 ana yüklenicinin yüzde 30 kendi sermayeleri yüzde 70’de kredi kullanacaklarını belirtti. Yerli otomobil konusunda devletin ortaklığının söz konusu olmadığının altını çizen Özlü, döz konusu şirketlerin kendilerinin ortaklık oluşturacaklarını ve bu ortaklıklar sonucunda imzalanacak olan sözleşme kapsamında devletin destek çerçevesinin belirleneceğini belirtti.