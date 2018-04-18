MHP Lideri Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdiği görüşme sona eren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın herkesin merakla beklediği erken seçim kararıyla ilgili açıklamayı bugün saat 15.30’da yapacağı basın toplantısında açıklayacağı belirtildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim çıkışının ardından bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Saat 13.30’da başlayan kritik görüşme sona ererken henüz iki taraftan da beklenen açıklama gelmedi.

GÖRÜŞME YARIM SAAT SÜRDÜ

Basına verilen fotoğraflar sonrasında Erdoğan ve Bahçeli’nin baş başa görüşmeye geçtiği ve saat 13.30’da başlayan görüşmenin yarım saat sürdüğü öğrenildi. Görüşmenin sona ermesinin hemen sonrasında MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Başkanlık Divanı’nı topladığı öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BASIN TOPLANTISI YAPACAK

Kritik görüşmenin sona ermesinin ardından tüm gözler Bahçeli ve Erdoğan’ın yapacağı açıklamaya çevrilirken konuyla ilgili tüm detayların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün saat 15.30’da gerçekleştireceği basın toplantısında verileceği belirtildi. Şimdi tüm gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın saat 15.30’da gerçekleştireceği basın toplantısına çevrildi.

MHP LİDERİ 26 AĞUSTOS DEMİŞTİ

Konu dün, MHP Lideri Bahçeli’nin partisinin grup toplantısında yaptığı 3 Kasım 2019 seçimlerinin 26 Ağustos tarihinde yapılmasına yönelik çıkışıyla gündeme gelmişti. Bahçeli, 26 Ağustos’un Malazgirt’in yıldönümü olduğunu söyleyerek Türk milletinin sandığa bu tarihte gitmesini teklif ettiğini duyurmuştu.