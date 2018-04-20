TV8 ekranlarının en sevilen ve ilgiyle takip edilen yarışması Yemekteyiz'in yeni haftasında final günü geldi çattı. Onur Bğyğktopçu'nun harika sunumuyla ekranlara gelen yarışmanın final gününde yarışan isim Emre Hanım oldu. Tüm hafta boyunca hem kibarlığı hem de ağır başlılığı ile dikkat çeken Emre Hanım bugün rakiplerine nasıl bir menü hazırladı? Emre Hanımın evinde neler yaşandı? Emre Hanım rakiplerinden kaç puan aldı? Yemekteyiz 20 Nisan 2018 haftanın finalinde kim birinci oldu? İşte detaylar...

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