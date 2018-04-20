﻿ TV8 Yemekteyiz 20 Nisan 2018 Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu? Yemekteyiz 20 Nisan 2018 Emre Hanımın Menüsü ve Puanı

TV8 Yemekteyiz 20 Nisan 2018 Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu? Yemekteyiz 20 Nisan 2018 Emre Hanımın Menüsü ve Puanı

TV8 ekranlarının en sevilen ve ilgiyle takip edilen yarışması Yemekteyiz'in yeni haftasında final günü geldi çattı. Onur Bğyğktopçu'nun harika sunumuyla ekranlara gelen yarışmanın final gününde yarışan isim Emre Hanım oldu. Tüm hafta boyunca hem kibarlığı hem de ağır başlılığı ile dikkat çeken Emre Hanım bugün rakiplerine nasıl bir menü hazırladı? Emre Hanımın evinde neler yaşandı? Emre Hanım rakiplerinden kaç puan aldı? Yemekteyiz 20 Nisan 2018 haftanın finalinde kim birinci oldu? İşte detaylar...

Anasayfa MEDYA TV8 Yemekteyiz 20 Nisan 2018 Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu? Yemekteyiz 20 Nisan 2018 Emre Hanımın Menüsü ve Puanı
TV8 Yemekteyiz 20 Nisan 2018 Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu? Yemekteyiz 20 Nisan 2018 Emre Hanımın Menüsü ve Puanı
TV8 Yemekteyiz 20 Nisan 2018 Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu? Yemekteyiz 20 Nisan 2018 Emre Hanımın Menüsü ve Puanı Tarih: 2018-04-20 Saat: 12:59:22
Güncelleme : 2018-04-20 12:59:22

TV8 ekranlarının en sevilen ve ilgiyle takip edilen yarışması Yemekteyiz'in yeni haftasında final günü geldi çattı. Onur Bğyğktopçu'nun harika sunumuyla ekranlara gelen yarışmanın final gününde yarışan isim Emre Hanım oldu. Tüm hafta boyunca hem kibarlığı hem de ağır başlılığı ile dikkat çeken Emre Hanım bugün rakiplerine nasıl bir menü hazırladı? Emre Hanımın evinde neler yaşandı? Emre Hanım rakiplerinden kaç puan aldı? Yemekteyiz 20 Nisan 2018 haftanın finalinde kim birinci oldu? İşte detaylar...

Ayrıntılar Geliyor...

TV8 Yemekteyiz Emre Hanımın evinde neler yaşandı Emre hanımın menüsü Emre Hanımın puanı 20 Nisan 2018 Haftanın birincisi Haftanın finali Acunmedya
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