Son dakika haberi! CHP lideri Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, diğer parti liderlerine seslenerek geniş bir ittifak çağrısı yaptı ve kendisinin her türlü özveriye açık olduğunu söyledi.

Meclis grup toplantısında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. 24 Haziran’da yapılacak olan erken seçim hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, bunun bir parti seçimi ya da kişisel kavga alanı olmadığını, bu seçimlerin vatan için öneminin büyük olduğunu söyledi.

“ONLAR TEK ADAMI SAVUNUYORLAR”

Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı konuşmada yine Ak Parti’ye yüklendi. İktidar kanadının kendisinin TBMM'nin açılış konuşmasını yaptığı sırada rahatsız olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, kendisinin Meclis’i karşı çıkanların ise tek adamı savunduğunu söyledi. Yüzde 10 barajını eleştiren Kılıçdaroğlu, her kesimin TBMM’de temsil edilmesi için barajın kaldırılması gerektiğine dikkat çekti.

"KİŞİSEL KAVGA ALANI DEĞİLDİR"

Kılıçdaroğlu açıklamasının devamında, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerin bir parti seçimi ya da kişisel kavga alanı olmadığını belirterek, kendi derdinin ülke olduğunu ve herkesin huzur içerisinde yaşamasını istediğini söyledi. Diğer parti liderlerine de seslenen Kılıçdaroğlu, geniş bir ittifak birliği yapılması gerektiğini 24 Haziran’a giderken partilerin aynı değerleri savunması gerektiğini söyledi. Adaletin ve devletin kirletildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, adaletin yok olmasının devleti çökertmek olduğunu, kirlenen devleti temizlemek için de partilerin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

" CUMHURBAŞKANLIĞINI YÜZDE 60 İLE ALACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin aydınlığa çıkması için her türlü özveride bulunacağını belirterek, seçimlerde önce 301’i aşacaklarını ardından da yüzde 60 ile Cumhurbaşkanlığını alacaklarını iddia etti. Havaların düzelmesi ile eğlenmeye gitmek gibi bir lüksleri olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, herkese büyük görevler düştüğünü söyledi.