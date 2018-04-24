Manisa Turgutlu ilçesinde nikah törenleri gerçekleştiği sırada nikah memurunun sorduğu soruya, ‘Hayır demek ne mümkün’ cevabını veren damat nikahın iptal edilmesine neden olmuştu. Damadın bu sözleri sonrasında çiftin en mutlu günleri zehir olmuştu. Nikahları iptal edilen çift evlenmek için yeniden Turgutlu Belediyesi’ne başvuru yaptı.

Olay, Manisa Turgutlu ilçesinde geride bıraktığımız günlerde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, evlilik işlemleri tamamlanan çiftin nikah törenlerine geçildiğinde nikah memurunun, ‘Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?’ sorusuna ‘Hayır demek ne mümkün’ cevabını veren damat her şeyi bir anda karıştırmıştı. Damadın verdiği bu cevap sonrasında nikah memuru çiftin nikahını iptal etti ve tüm çabalara rağmen ikna olmayarak nikahı kıymadı.

EVLENMEK İÇİN YENİDEN BAŞVURU YAPTILAR

En mutlu günlerinde büyük bir şok yaşayan gelin ve damat yaşadıkları olayın ardından evlenmek için yeniden Turgutlu Belediyesi Nikah Memurluğuna başvuruda bulundu. Nikah işlemleri için yeniden başvuru yapan Hatice Koşman ve Turgut Dinçer çiftinin bu kez nikahının ulusal bir kanalda canlı olarak kıyılacağı öğrenildi.

NİKAHLARINI BELEDİYE BAŞKANI KIYACAK

Türkiye’nin bir anda en çok konuştuğu konusu haline gelen bu trajikomik olay herkesi şaşırtmıştı. Genç çiftin bu kez nikahlarının ulusal bir kanalda canlı olarak Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin tarafından kıyılacağı belirtildi.