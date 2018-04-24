Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bülent Arınç arasında yaşanan sürpriz görüşmenin ardından, Bülent Arınç’tan ilk yorum geldi. Arınç, Ak Parti’ye zarar verecek bir girişimin içerisinde olmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bülent Arınç arasında yapılan görüşme sona erdi. Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Arınç, Ak Partili olduğunu, asla Ak Parti’ye zarar verecek bir girişim içinde yer almayacağını söyledi.

GÖRÜŞME GÜZEL VE OLUMLU GEÇTİ

AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç bir araya geldi. Görüşmeden sonra yaptığı açıklamada aktif siyaseti bıraktığını söyleyen Arınç, görüşmenin güzel ve olumlu geçtiğini söyledi. Gazeteciler Arınç’a "Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı görüşüldü mü" şeklinde bir soru da yöneltti. Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her konuyu görüştüklerini, ancak açıklama yapma yetkisine sahip olmadığını söyledi.

RESMİ PROGRAMDA BU GÖRÜŞME YOKTU

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi programında bugün Bülent Arınç ile yapılan görüşme bulunmuyordu. Konu hakkında AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal’a da sorulan bir soru olmuş Ünal, görüşme hakkında kendileri ile de bir bilgi paylaşılmadığını söylemişti.