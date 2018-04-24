TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2018'de bu sene sürprizler senesi oldu ve Acun Ilıcalı dün yaptığı açıklamada toplu oylamanın başlatılacağını söylemişti. Bugün yayınlanan bölümde Survivor 2018'de toplu oylamanın kesin olarak başladığı öğrenildi. Peki, toplu oylama neden yapılıyor? Toplu oylama aşaması nasıl olacak? İşte detaylar...

Survivor 2018'de finale doğru hızla ilerleme kaydedilirken ünlüler ve gönüllülerin büyük mücadelesi devam ediyor. Dün yapılan ada oylamasında Acun Ilıcalı, yarışmacıların tamamı için toplu oylama sisteminin başlayacağını ve 1 aylık süre içinde bu toplu oylamanın belirleyeceği olacağını belirtti. 24 Nisan 2018 günü başlayan toplu oylamanın 27 Nisan 2018 günü sona ereceği belirtildi.

SURVİVOR 2018'DE TOPLU OYLAMA NEDEN YAPILIYOR?

Survivor 2018'de toplu oylama yarışmacılar arasında haksızlık olmaması için yapılıyor. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, toplu oylamanın hızlandırılmış çekimler öncesinde yapılmasına karar verdiklerini ve hiçbir yarışmacının mağdur olmasını istemedikleri için böyle bir sisteme başvurduklarını belirtti. Bu oylama sonrasında Survivor'da 1 oylama daha yapılacağı başka da oylama olmayacağı aktarıldı.

TOPLU OYLAMA İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Survivor 2018'de başlayan toplu oylmada, izleyenler ünlüler ve gönüllüler takımından destekledikleri herhangi yarışmacı için destekledikleri yarışmacının ismini yazarak 1890'a SMS gönderebilecekler.

Haber Kayanağı : Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com