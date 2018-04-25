Manisa’da parkta köpeğini gezdirmekte olan kadına pantolonunu yarıya indirerek cinsel organını gösteren tacizci kendisini fark eden kalabalığın elinden zor kurtuldu. Kalabalık tarafından darp edilen tacizciyi polis ekipleri kurtardı.

Olay, Manisa’da bir parkta köpeğini gezdiren bir kadının başına geldi. Köpeğini gezdirmeye çıkan kadına pantolonunu yarıya indirerek cinsel organını gösteren bir şahıs öfkeli kalabalık tarafından linç edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tacizciyi kalabalığın elinden büyük bir güçlükle kurtardı.

CİNSEL ORGANINI GÖSTEREN TACİZCİYE MEYDAN DAYAĞI

Manisa Yunusemre ilçesinde yer alan 8 Eylül caddesi üzerinde saatler akşamı gösterirken meydana gelen olayda, Alınan bilgilere göre, parkta köpeğini gezdirmekte olan bir kadının yanına yaklaşan 48 yaşındaki M.A isimli adam pantolonunu yarıya indirerek kadına cinsel organını gösterdi. Yaşadığı olay karşısında şok geçiren ve hemen kaçarak oradan uzaklaşan genç kadın büyük bir korku yaşadı. Olayı akrabalarına anlatan genç kadın yanındaki akrabaları ile beraber yeniden olayın yaşandığı parka geldi. Burada M.A’yı gören akrabalar ve parktaki kalabalık bir grup şahsı feci şekilde darp etti. Olay yerine gelen polis ekipleri tacizci sapığı öfkeli kalabalığın elinden zor kurtardı.

TACİZCİ GÖZALTINA ALINDI

Tacizciyi kalabalığın elinden kurtaran polis iddiaların odağında olan M.A’yı gözaltına aldı. İlk olarak tedavi için hastaneye götürülen şahıs daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.