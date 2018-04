İYİ Parti’nin Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, İYİ Parti’nin seçime katılması sonucunda bu durumun engellenmesi için suikast girişimi olacağı iddialarında bulundu.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, İYİ Parti’nin seçime girmesini engelleyemeyenlerin entrika peşinde olduğunu düşündüğünü belirtti. İYİ Parti’nin hazineden yardım alacağı yönünde yalan haberler ortaya çıktığını söyleyen Ok, ‘İYİ Parti bırakın hazineden 25 milyon almayı bir kuruş alsın söz veriyorum harakiri yapacağım.’ dedi.

‘BAZI KÖTÜ SENERYOLARI DEVREYE SOKACAKLAR’

İYİ Parti’nin erken seçim maratonuna katılması ve Meral Akşener’in adaylığı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ok, İYİ Parti’nin seçimlere girmesini engelleyemeyenlerin kötü senaryoları devreye sokacaklarını iddia etti. 7 Haziran-1 Kasım seçimleri arasında yaşananlara değinen İsmail Ok, bu tarihlerde Türkiye’de bombaların patladığını ve yüzlerce insanın hayatını kaybettiği bir kaos ortamı oluştuğunu söyledi. Bu bağlamda, şimdi yapılacak olan seçimler için duyumdan önce ciddi bilgiler alındığını söyleyen Ok, Türk siyasetinin önünü açan, demokrasinin, hukukun ve adaletin yılmaz savunucusu olan yeni bir partinin liderine suikast girişimi olacağının bilgilerini aldıklarını ifade etti. Bu iddiaları paylaşan Ok, ‘Buradan son başbakana, son hükümete çağrıda bulunuyoruz. Son başbakan olmanız sizi sorumluluktan kurtarmaz. Derhal gerekli olan tedbirleri alın.’ dedi. iyi Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’un bu iddiaları siyaset gündemine bomba gibi düştü.