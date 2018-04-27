﻿ Hastane Otoparkında Dehşet Anları! Çocuk Doktoruna Silahlı Saldırı

Hastane Otoparkında Dehşet Anları! Çocuk Doktoruna Silahlı Saldırı

İstanbul’da özel bir hastanenin otoparkında aracını park etmekte olan çocuk doktoruna kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Doktorun aracını park ettiği sıralarda motosikletle yanına yaklaşan şahıslar ateş ederek doktoru yaraladı.

Anasayfa GÜNCEL Hastane Otoparkında Dehşet Anları! Çocuk Doktoruna Silahlı Saldırı
Hastane Otoparkında Dehşet Anları! Çocuk Doktoruna Silahlı Saldırı
Hastane Otoparkında Dehşet Anları! Çocuk Doktoruna Silahlı Saldırı Tarih: 2018-04-27 Saat: 21:05:29
Güncelleme : 2018-04-27 21:05:29

İstanbul’da özel bir hastanenin otoparkında aracını park etmekte olan çocuk doktoruna kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Doktorun aracını park ettiği sıralarda motosikletle yanına yaklaşan şahıslar ateş ederek doktoru yaraladı.

İstanbul’da yer alan Özel Cerrahi Tıp Merkezi Otoparkına aracını park ettiği esnada silahlı saldırıya uğrayan Rüstem Üçel adlı çocuk doktorunun saldırı sonucu yaralanarak Çapa Tıp Fakültesi’ne kaldırıldığı öğrenildi. 

YARALANAN DOKTOR HASTANEYE KALDIRILDI

Alınan bilgilere göre, hastane otoparkında aracını park etmek üzereyken motosikletli kişilerin yaraladığı doktorun Çapa Tıp Fakültesi’ne kaldırıldığı öğrenildi. 

SALDIRIYI KİMİN YAPTIĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

Çocuk doktoru olduğu öğrenilen Rüstem Üçel isimli şahsa hastane otoparkında silahla saldıran şahısların henüz kimlikleri tespit edilemezken polis ekiplerinin olayın yaşandığı bölgede incelemelerini sürdürdüğü ve saldırganların kimlik tespiti için araştırmalara devam ettiği öğrenildi. 

 

Çocuk doktoru Silahlı saldırı Hastane İstanbul
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
FOX TV’de Neler Oluyor? Fatih Portakal Ana Haber Bültenini Neden Sunmadı, Kovuldu Mu?
FOX TV’de Neler Oluyor? Fatih Portakal Ana Haber Bültenini Neden Sunmadı, Kovuldu Mu?
TV8 Yemekteyiz 27 Nisan 2018 Haftanın Finalinde Neler Yaşandı? Yemekteyiz Dilara Hanımın Gününde Neler Oldu, Dilara Hanımın Menüsü ve Puanı
TV8 Yemekteyiz 27 Nisan 2018 Haftanın Finalinde Neler Yaşandı? Yemekteyiz Dilara Hanımın Gününde Neler Oldu, Dilara Hanımın Menüsü ve Puanı