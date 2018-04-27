İstanbul’da özel bir hastanenin otoparkında aracını park etmekte olan çocuk doktoruna kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Doktorun aracını park ettiği sıralarda motosikletle yanına yaklaşan şahıslar ateş ederek doktoru yaraladı.

İstanbul’da yer alan Özel Cerrahi Tıp Merkezi Otoparkına aracını park ettiği esnada silahlı saldırıya uğrayan Rüstem Üçel adlı çocuk doktorunun saldırı sonucu yaralanarak Çapa Tıp Fakültesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

YARALANAN DOKTOR HASTANEYE KALDIRILDI

Alınan bilgilere göre, hastane otoparkında aracını park etmek üzereyken motosikletli kişilerin yaraladığı doktorun Çapa Tıp Fakültesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

SALDIRIYI KİMİN YAPTIĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

Çocuk doktoru olduğu öğrenilen Rüstem Üçel isimli şahsa hastane otoparkında silahla saldıran şahısların henüz kimlikleri tespit edilemezken polis ekiplerinin olayın yaşandığı bölgede incelemelerini sürdürdüğü ve saldırganların kimlik tespiti için araştırmalara devam ettiği öğrenildi.