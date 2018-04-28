Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son açıklamada, Batı Akdeniz’de akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son yaptığı uyarıda, Batı Akdeniz için sağanak yağış uyarısında bulundu. Yarın öğleden sonra Muğla merkez ve kuzey kesimlerinde, Antalya Elmalı ilçesi, Isparta Batı kesimleri, Burdur merkez ve Bucak ilçesi Haricinde bölgede yerel ve gök gürültülü sağanak görüleceği rüzgarın ise yarın öğle saatleri itibari ile güney yönlerden hafif şekilde eseceği ve zaman zaman orta kuvvette eseceği belirtildi.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE DE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Öte yandan yine meteoroloji tarafından gelen uyarıda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde de hava sıcaklığının düşeceği ve güneşli havanın yerini yağışlı havaya bırakacağı aktarıldı. Yağışların 1 hafta süreceği beklenirken sürekli olarak devam edeceği ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiği belirtildi. Vatandaşların önlemlerini almaları için uyarıldığı öğrenildi.

METEOROLOJİ’DEN DİKKATLİ OLUN UYARISI

Geride bıraktığımız günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları şimdilerde mevsim normallerinin altında bekleniyor. En yüksek sıcaklığın 25 veya 26 derece civarında olacağı belirtirken sağanak yağışların 1 haftalık süre içinde durmaksızın devam edeceği belirtildi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi için vatandaşlar sağanak yağışlara karşı dikkatli olmalarına karşı uyarıldı ve özellikle öğleden sonra dışarı şemsiyelerini almadan çıkmamaları uyarıları yapıldı.