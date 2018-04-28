Survivor 2018’de heyecan ve mücadele hız kesmeden devam ederken gerginlikler ve kavgalarda haftalar ilerledikçe daha da artıyor. Son olarak Survivor 2018’in bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünün fragmanı yayınlandı. Fragmanda, yine iplerin gerildiği ve bu kez devreye Acun Ilıcalı’nın girdiği görülüyor. İşte detaylar…

TV8 ekranlarının fenomen haline gelen yarışması Survivor 2018’de yine heyecan ve adrenalin had safhada. Son yayınlanan bölümde her iki oyunda gönüllüler takımının açık ara galibiyeti ile sonuçlanırken ünlüler takımında açlık ve mağlubiyet devam ediyor. Gün geçtikçe kaybeden ünlüler takımında gerginlik ve streste yarışmacıların farklı davranışlar sergilemesine neden oluyor. Survivor’ın yeni bölüm tanıtımında ünlüler takımının güçlü ismi Turabi’nin gönüllüler takımından Anıl ve Hakan ile çok ciddi bir tartışma içine girdiği ve olayın büyümesi üzerine Acun Ilıcalı’nın devreye girdiği ekranlara yansıdı.

TURABİ’YE ACUN ILICALI’DAN ÇOK SERT ÇIKIŞ

Survivor 2018’de yeni oynanacak olan dokunulmazlık oyunu için heyecan artarken yayınlanan fragmanda, dokunulmazlık oyununun heyecanı kadar stresi de seyirciye geçti. Özellikle ünlüler takımından Turabi’nin gönüllüler takımının olduğu alana kadar giderek Anıl ve Hakan ile çok ciddi bir atışmaya girmesi büyük bir olayın gündeme geleceğini gösteriyor. Acun Ilıcalı’nın yaşanan olay sonucunda Turabi’ye sert çıktığı ve Türabi’nin Survivor’da kendi kurallarını oluşturmaya başladığını söyleyerek bu meseleyi ada konseyinde konuşacaklarını belirtmesi izleyenleri daha da meraklandırdı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com