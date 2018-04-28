İstanbul’da üniversite öğrencisi 2 genç kızın evine giren bir hırsız, odasında yakaladığı genç kızlardan birini mutfağa götürerek taciz etti. Yakalanan sapık hırsız için 5 yıla kadar ceza istendiği öğrenildi.

Olay, İstanbul’da 2 üniversiteli genç kızın yaşadığı evde yaşandı. Üniversite öğrencisi genç kızların gece yarısı evine giren bir hırsız, odasına girdiği kızlardan birini yakalayarak mutfağa götürdü ve taciz etti.

ODASINDA YAKALAYARAK MUTFAĞA GÖTÜRDÜ

Alınan bilgilere göre, 2016 yılının Eylül ayında meydana gelen olayda, G.K ve D.S isimli iki üniversite öğrencisinin yaşadığı eve giren bir hırsız odasında uyumakta olan G.K isimli genç kızı ‘Bağırma yoksa silahımı çeker seni öldürürüm.’ diyerek tehdit ettiği daha sonrada odasından alarak mutfağa götürüp ‘Sevdim seni bir kez öpeyim.’ dediği iddia edildi. Mutfakta taciz ettiği genç kızı silahıyla korkutan ve evden bilgisayar, telefon ve 700 lira alarak kaçan hırsızın evlerine girdiği iki üniversite öğrencisi soluğu hemen karakolda aldı.

HIRSIZ HAKKINDA YAĞMA VE BASİT CİNSEL SALDIRI DAVASI AÇILDI

Genç kızların şikayeti üzerine yakalanan ve gözaltına alındıktan sonra hakkında ‘Yağma davası’ açılan K.S isimli hırsızın mahkemenin verdiği kararla 11 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Öte yandan şikayetçi olan genç kızlardan G.K’nın evlerine giren hırsızın kendisini taciz ettiğini söyleyerek şikayette bulunması üzerine savcılık yeni bir soruşturma başlattı ve K.S hakkında, ‘Basit cinsel saldırı’ suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı öğrenildi.