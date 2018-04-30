İstanbul Bağcılar’da yüzlerine maske geçiren ilahlı 4 gaspçının bir market içinde yer alan kuyumcudan tam 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası gasp ettiği öğrenildi.

Olay, İstanbul Bağcılar’da 20 Şubat Salı gecesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, cadde üzerinde yer alan bir marketin içinde bulunan kuyumcuya giren yüzleri maskeli 4 soyguncu kuyumcudan tam 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası gasp etti.

1 MİLYON LİRALIK ZİYNET EŞYASINI ALIP KAÇTILAR

Yüzleri maskeli ve elleri eldivenli şekilde cadde üzerinde bulunan bir market içindeki kuyumcuya giren 4 soyguncunun kameralara yansıyan görüntülerinde ellerinde uzun namlulu silahlar olduğu görüldü. Markete girdikten sonra havaya ateş açan ve marketin içinde yer alan kuyumcuya girerek çalışanları etkisiz hale getiren 4 soyguncunun 1 milyon liralık ziynet eşyasını aldıktan sonra havaya birkaç el daha ateş açtıkları daha sonrada olay yerine geldikleri otomobile binerek kaçtıkları öğrenildi.

4 GASPÇIDAN 1’İ YAKALANDI

Olay yerinde bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan gasp olayında, marketin içine giren ve burada bulunan kuyumcudaki ziynet eşyalarını çuvala dolduran eli silahlı 4 gaspçının yine havaya ateş açarak otomobillerine binmeye çalıştığı anlarda, kuyumcudaki bir çalışanın gaspçıların arkasından karton fırlattığı da kameralara yansıyor. Polis ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelerek güvenlik kameralarını incelerken gaspçıların arasında olan 36 yaşındaki Hakan D.’nin 11 Nisan 2018 tarihinde polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandığı öğrenildi. Diğer gaspçıları yakalama çalışmasının devam ettiği bilgilerine ulaşıldı.