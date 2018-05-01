TV8 ekranlarının en sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen programı Yemekteyiz'in yeni haftasının ikinci gününde yarışan isim Ozan Bey oldu. İlk güne olaylı ve hızlı bir giriş yapan yarışmacılar bugün Ozan Beyin sofrasında neler yaşadı? Ozan Bey rakiplerine nasıl bir menü hazırladı? Gün sonunda Ozan Bey rakiplerinden kaç puan aldı? İşte detaylar...

TV8 YEMEKTEYİZ 1 MAYIS 2018 OZAN BEYİN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Yemekteyiz'in yeni haftasında ikinci gün yarışmacısı Ozan Bey, rakiplerine ilk olarak kremalı yeşil sebze çorbası ikramı yaptı. Ozan Beyin çorbası genel anlamda tüm rakipleri tarafından beğenildi. Ara sıcak olarak İmambayıldı ikramı yapan Ozan Beyin ara sıcağı özellikle Mertcan Beyden büyük eleştiri aldı ve soğanlarının çiğ kaldığı iddia edildi. Ana yemeğinde fırında sosisli biftek ve patates salatası sunan yarışmacının ana yemeğinin zayıf kaldığı iddia edildi. Son olarak tatlı ikramında sakaloynatmaz tatlısı ikramı yapan Ozan Beyin tatlısının adı ve tadı oldukça eleştirildi ve beğenilmedi.

TV8 YEMEKTEYİZ 1 MAYIS 2018 OZAN BEYİN PUANI

Haftanın ikinci gün yarışmacısı olan Ozan Bey yemeklerini tamamladı ve rakiplerini ağırladı. Oldukça yoğun ve telaşeli bir gün geçiren Ozan Beyin yemeklerinin ardından rakipleri puanlarını verdi ve Ozan Bey, Gülsevim Hanımdan 2, Mertcan Beyden 2, Rahşan Hanımdan 2 ve Burcu Hanımdan 3 puan alarak gününü toplamda 9 puanla tamamladı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com