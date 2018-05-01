CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, selefi olan Deniz Baykal’la 10 gün arayla sır gibi görüşmeler gerçekleştirdi. Rahatsızlığından dolayı hastanede tedavisi süren Baykal’ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu’nun Deniz Baykal’a milletvekilliği adaylığı teklif ettiği iddiaları kulislerde dolaşmaya başladı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun hastanede ziyaret ettiği Deniz Baykal ile görüşmesinde adaylık konusu konuşulduğu iddiaları ortaya atıldı. Gülhane Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavisi devam eden Deniz Baykal’ı 10 gün ara ile ziyaret eden Kılıçdaroğlu’nun bu ziyaretinin milletvekilliği adaylığı ile ilgili olduğu iddiaları konuşulmaya başlandı.

KULİSLER ÇALKALANMAYA BAŞLADI

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek olan seçimler için geri sayım devam ederken CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun selefi Deniz Baykal’ı 10 gün arayla hastanede ziyaret etmesi sonrasında kulisler hareketlenmeye başladı. İddialara göre, Kılıçdaroğlu’nun siyasete dair son gündemleri Baykal ile paylaştığı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı için Baykal’ın görüşünü aldığı öne sürüldü. Cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili Baykal’a birkaç isimden bahsettiği iddia edilen Kılıçdaroğlu’nun kesin kararı Cuma günü açıklaması bekleniyor.

10 GÜN ARAYLA SIR GİBİ GÖRÜŞME

Yaklaşık 10 gün arayla Baykal’a hastane ziyaretinde bulunan CHP Genel Başkanı, geride bıraktığımız gün yaptığı açıklamada, Baykal’ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve Türkiye’de yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini aktarmıştı. Kulisleri hareketlendiren bu görüşmenin ardından gözler CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı Cuma gününe çevrildi.