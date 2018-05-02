Avrupa ikinciliği derecesi bulunan ‘Milli Bilek Güreşçisi’ Bayram Yeşilyaprak Gaziantep’te cinsel organı kesilerek vahşice öldürüldü. İşte detaylar…

Olay, Gaziantep Şahinbey ilçesinde milli bilek güreşçisi Yeşilyaprak’ın başına geldi. 52 yaşında olan ve güreş müsabakalarında Avrupa ikinciliği derecesi bulunan Bayram Yeşilyaprak’ın aldığı bıçak darbeleriyle öldürüldüğü ve cinsel organının kesilmiş halde bulunduğu öğrenildi.

CİNSEL ORGANI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri alınan bir ihbar üzerine Bayram Yeşilyaprak’ın evine gitti. Eve giden ekipler 52 yaşındaki milli sporcuyu cinsel organı kesilmiş halde buldu. Öte yandan yapılan araştırmalar sonucunda olayın faili olarak gösterilen Kerim Kuvvetli isimli şahıs ekiplere teslim oldu. Avrupa ikinciliği derecesi olan milli bilek güreşçisi Bayram Yeşilyaprak’ın cenazesi ise olay yerinden alınarak otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

FAİLİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan teslim olan ve ifadesi ortaya çıkan Kerim Kuvvetli’nin milli bilek güreşçisi Bayram Yeşilyaprak’ın karısını sürekli taciz ettiğini iddia ettiği ve kendisine de tehditler yağdırdığını söylediği öğrenildi. Olayın yaşandığı gün Bayram Yeşilyaprak’ın evine gittiğini söyleyen fail Kerim Kuvvetli, evde tartışma yaşadıklarını ve tartışmanın büyümesi sonucunda Bayram Yeşilyaprak’ı bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf ettiği bilgilerine ulaşıldı.

AVRUPA ŞAMPİYONASINDA İKİNCİ OLMULTU

Vücut geliştirme sporcusu olan 52 yaşındaki Bayram Yeşilyaprak, 2011 senesinde ‘Bilek Güreşi 21. Avrupa Şampiyonası’nda ikincilik elde etmişti.