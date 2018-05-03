Altın fiyatları Mayıs ayının başlarında yaşadığı düşüşlerle alıcısının yüzünü güldürmüştü. Son dönemlerde yaşadığı iniş çıkışlarla dalgalanmalı olarak ilerleyen altın fiyatları 3 Mayıs 2018 Perşembe gününe yüksek endeksle başladı. İşte 3 Mayıs 2018 altın fiyatları…

3 Mayıs 2018 Perşembe günü altın fiyatlarında yeni bir hareketlenme yaşanıyor. Son zamanların en yüksek çıkışlarını yaşayan ve yatırımcısına oldukça kazandıran altın fiyatları ara ara yaşadığı düşüşlerle alıcısının da yüzünü güldürmüştü. Ekonomi analistleri altında yaşanan hareketli zamanların devam edeceğini ve fiyatların ilerleyen günlerde artışını hızlandıracağını aktardı. Peki, 3 Mayıs 2018 Perşembe günü altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ve gram altın güne nasıl bir başlangıç yaptı? İşte altın fiyatlarındaki son durum…

ALTIN FİYATLARI YİNE ARTIŞTA

Çeyrek altın yeni güne yüksek başladı ve 285,67 liradan alıcısını karşıladı. Gram altın fiyatları da bu ilerleyişin peşinden giderek 175,85 liradan alıcısını bulmaya başladı. Ons altın 1.307 lirayla yeni güne başlayan altın çeşidi olurken yarım altın 571,33 lira ve tam altın 1.139 lirayla güne giriş yaptı. Cumhuriyet altını 1.166 lirayla günü açtı. 22 ayar bilezik fiyatları 159,34 liradan işlem görmeye başlarken beşli altın fiyatları da bu ilerleyişe uydu ve 5.678 lirayla vitrinlerdeki yerini aldı.