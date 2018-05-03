﻿ TV8 Yemekteyiz 3 Mayıs 2018 Burcu Hanımın Evinde Neler Yaşandı? Burcu Hanımın Menüsü ve Paunı

TV8 Yemekteyiz 3 Mayıs 2018 Burcu Hanımın Evinde Neler Yaşandı? Burcu Hanımın Menüsü ve Paunı

Ekranların en sevilen yemek yarışması Yemekteyiz'de yeni haftanın dördüncü gününde öğretmenlik mesleğini icra eden Burcu Hanım yarıştı. Burcu Hanım günlerdir iddiasını sürdürürken yaptığı yorumlarla da sert çıkışından geri durmuyordu. Peki, Burcu Hanımın evinde neler yaşandı? Burcu Hanım rakiplerine nasıl bir menü hazırladı? Burcu Hanım rakiplerinden kaç puan aldı? İşte detaylar...

Anasayfa MEDYA TV8 Yemekteyiz 3 Mayıs 2018 Burcu Hanımın Evinde Neler Yaşandı? Burcu Hanımın Menüsü ve Paunı
TV8 Yemekteyiz 3 Mayıs 2018 Burcu Hanımın Evinde Neler Yaşandı? Burcu Hanımın Menüsü ve Paunı
TV8 Yemekteyiz 3 Mayıs 2018 Burcu Hanımın Evinde Neler Yaşandı? Burcu Hanımın Menüsü ve Paunı Tarih: 2018-05-03 Saat: 14:35:28
Güncelleme : 2018-05-03 14:35:28

Ekranların en sevilen yemek yarışması Yemekteyiz'de yeni haftanın dördüncü gününde öğretmenlik mesleğini icra eden Burcu Hanım yarıştı. Burcu Hanım günlerdir iddiasını sürdürürken yaptığı yorumlarla da sert çıkışından geri durmuyordu. Peki, Burcu Hanımın evinde neler yaşandı? Burcu Hanım rakiplerine nasıl bir menü hazırladı? Burcu Hanım rakiplerinden kaç puan aldı? İşte detaylar...

TV8 YEMEKTEYİZ 3 MAYIS 2018 BURCU HANIMIN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Yemkteyiz'in yeni bölümünde yarışan isim Burcu Hanım oldu. Rakiplerini evinde ağırlayan Burcu Hanım ilk olarak sivas usulü çorbasıyla sunumunu açtı. Yarışmacılar Burcu Hanımın çorbasını hiç beğenmedi ve çorbayı düğün çorbasına benzettiler. Ara sıcak olarak enginar ikram eden Burcu Hanımın enginar sunumu ara sıcağa yakıştırılmadı. Ana yemeğinde et sote ve Adana usulü bulgur pilavı ikram eden yarışmacının ana yemeği de çok eleştirildi ve beğenilmedi. Son olarak tatlı ikramında şekerpare sunan yarışmacının tatlısının tadı beğenildi ancak masada yaşanam aşırı gerginlik nedeniyle tatlıya yorum yapılmadı.

TV8 YEMEKTEYİZ 3 MAYIS 2018 BURCU HANIMIN PUANI

Yemekteyiz'in dördüncü gününde Burcu Hanım rakiplerinden, Ozan Beyden 4, Mertcan Bey 3, Rahşan 1 ve Gülsevim Hanımdan...

Ayrıntılar Geliyor...

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