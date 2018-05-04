Onur Büyüktopçu'nun muhteşem sunumuyla ekranlara gelen Yemekteyiz'de bugün haftanın finali heyecanı vardı. Yeni hafta ve yeni yarışmacılarla geçen 5 günün sonunda bugün yarışan isim Gülsevim Hanım oldu. Peki, Gülsevim Hanım rakiplerine nasıl bir menü hazırladı? Gülsevim Hanımın evinde neler yaşandı? Gülsevim Hanım gün sonunda kaç puan aldı? Haftanın finalinde kim birinci oldu? 10 bin liranın sahibi kim oldu? İşte detaylar...

TV8 YEMEKTEYİZ 4 MAYIS 2018 GÜLSEVİM HANIMIN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Yemekteyiz'in haftanın finali bölümünde yarışan Gülsevim Hanım evine ağırladığı rakiplerine ilk olarak ezogelin çorbası ikram etti. Gülsevim Hanımın ezogelin çorbası çok acı bulunsa da genel olarak beğenildi. Ara sıcak olarak Arnavut ciğeri ikram eden Gülsevim Hanımın Arnavut Ciğerinde yarışmacılar ikiye bölünde ve bir kısmı beğenirken bir kısmı ciğeri çok tatsız buldu. Ana yemeğinde islim kebabı ve bulgur pilavı ikram eden yarışmacının eti lezzetsiz bulundu. Günlerdir Burcu Hanım ile arasında gerginlik son bulmayan Gülsevim Hanımın masasında yine gülme krizi çıktı. Burcu Hanımın masada gülmeye başlaması ev sahibi Gülsevim Hanımın bu duruma sinirlenmesi ortamı gerdi. Son olarak tatlı ikramında triliçe sunan yarışmacının tatlısı genel olarak beğenildi.

TV8 YEMEKTEYİZ 4 MAYIS 2018 GÜLSEVİM HANIMIN PUANI

Gülsevim Hanım gün sonunda rakiplerinden, Ozan Beyden 4, Mertcan Beyden 2, Rahşan Hanımdan 2 ve Burcu Hanımdan 2 puan alarak gününü toplamda 10 puanda tamamladı.

TV8 YEMEKTEYİZ 4 MAYIS 2018 HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

TV8 Yemekteyiz yarışmasında 4 Mayıs 2018 haftanın birincisi Rahşan Hanım oldu. Pazartesi günü yarışmacısı olan Rahşan Hanım rakipleri ve sunucu Onur Büyüktopçu'nun verdiği puanlar sonrasında toplamda 22 puanla haftanın birincisi oldu.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com