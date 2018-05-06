﻿ Manchester United’in Efsane Teknik Direktörü Beyin Kanaması Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı, Sağlık Durumu Nasıl?

Manchester United’in Efsane Teknik Direktörü Beyin Kanaması Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı, Sağlık Durumu Nasıl?

Manchester United’in efsaneleşmiş teknik direktörü Sir Alex Ferguson, geçirdiği beyin kanaması sonucunda hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar…

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Manchester United’in Efsane Teknik Direktörü Beyin Kanaması Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı, Sağlık Durumu Nasıl?
Manchester United’in Efsane Teknik Direktörü Beyin Kanaması Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı, Sağlık Durumu Nasıl? Tarih: 2018-05-06 Saat: 00:33:41
Güncelleme : 2018-05-06 00:33:41

Manchester United’in efsaneleşmiş teknik direktörü Sir Alex Ferguson, geçirdiği beyin kanaması sonucunda hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar…

Manchester United’in eski ve teknik direktörü Sir Alex Ferguson, geçirdiği beyin kanaması sonucunda hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ciddi olan Ferguson’ın ameliyata alınacağı da alınan bilgiler arasında.

MANCHESTER UNITED’İN EFSANE TEKNİK DİREKTÖRÜ

27 yıl boyunca menajerliğini yaptığı Manchester Unıted’ın daha sonra teknik direktörlüğünü yapan Sir Alex Ferguson aynı zamanda Unıted’ıen uzun süre çalıştıran teknik direktör oldu. ‘Kırmızı Şeytanlar’ taraftarının ve tüm dünyanın efsane teknik direktörü olarak anılan Ferguson, kariyerinde adından sıkça bahsettirdi. 

SOSYAL MEDYADA ACİL ŞİFALAR MESAJLARI YAĞIYOR

Tüm dünyanın yakından tanıdığı ve bir futbol efsanesi olarak anılan Sir Alex Ferguson için sosyal medyada da acil şifalar mesajları binleri aştı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Geçirdiği beyin kanaması sonucunda hastaneye kaldırılan ve ilk bilgilere göre, yapılan ilk müdahalenin başarılı geçtiği belirtilen Ferguson’ın durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakıma alındığı aktarıldı. Ferguson ile ilgili ilk açıklama Manchester Unıted’ten geldi ve sağlık durumunun yakından takip edildiği gelen ilk önemli bilginin paylaşılacağı belirtildi.

13 KEZ İNGİLTERE LİGİ ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Ülkesi İskoçya’da teknik direktörlük kariyerini 1986 yılında noktalayarak bu tarihten sonra Manchester Unıted’a geçen Ferguson, İngiliz ekibiyle geçirdiği süre boyunca 13 defa Premier Lig şampiyonluğu ve 2 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamıştır.

 

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