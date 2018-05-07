﻿ Altından Haftanın İlk Gününe Sürpriz Başlangıç! 7 Mayıs 2018 Serbest Piyasa Altın Fiyatları

Altından Haftanın İlk Gününe Sürpriz Başlangıç! 7 Mayıs 2018 Serbest Piyasa Altın Fiyatları

Altın fiyatları yeni haftanın ilk günü olan Pazartesi gününe sürpriz bir başlangıç yaptı ve fiyatlar düşüşe geçti. Son olarak çeyrek altının yaşadığı ani çıkış yatırımcısına kazandırmaya başlamış ve fiyatlar hızla artışa geçmişti. Çeyrek altının 7 Mayıs 2018 tarihine düşüşle başladığı görüldü. İşte 7 Mayıs 2018 güncel altın fiyatları ve detayları…

Anasayfa EKONOMİ Altından Haftanın İlk Gününe Sürpriz Başlangıç! 7 Mayıs 2018 Serbest Piyasa Altın Fiyatları
Altından Haftanın İlk Gününe Sürpriz Başlangıç! 7 Mayıs 2018 Serbest Piyasa Altın Fiyatları
Altından Haftanın İlk Gününe Sürpriz Başlangıç! 7 Mayıs 2018 Serbest Piyasa Altın Fiyatları Tarih: 2018-05-07 Saat: 03:48:02
Güncelleme : 2018-05-07 03:48:02

Altın fiyatları yeni haftanın ilk günü olan Pazartesi gününe sürpriz bir başlangıç yaptı ve fiyatlar düşüşe geçti. Son olarak çeyrek altının yaşadığı ani çıkış yatırımcısına kazandırmaya başlamış ve fiyatlar hızla artışa geçmişti. Çeyrek altının 7 Mayıs 2018 tarihine düşüşle başladığı görüldü. İşte 7 Mayıs 2018 güncel altın fiyatları ve detayları…

7 Mayıs 2018 Pazartesi gününün ilk saatlerinde altın fiyatlarında sakin bir ilerleme görüldü. Fiyatlar yaşanan ani artışlar sonrasında sakinleyerek yeni haftanın ilk gününde yerini düşüşe bıraktı. Özellikle çeyrek altının son günlerdeki ani çıkışları alıcısını zora sokarken çeyrek altın yatırımcılarının yüzü gülmüştü. Peki, son yaşanan durumlar sonrasında altın fiyatlarının genelinde durum ne oldu? Altın fiyatları düşüşte mi? Gram altında son durum ne? İşte 7 Mayıs 2018 serbest piyasa altın fiyatları ve tüm detayları…

ÇEYREK ALTIN HAFTAYI DÜŞÜŞLE AÇIYOR

Haftanın ilk gününe düşüşle başlayan çeyrek altın günün ilk saatlerinde alıcısını 292,01 liradan karşılıyor. Gram altın ise güne 179,30 liradan başlangıç yapıyor. Tam altın yeni günde 1.164 lira olurken yarım altın ise 584,01 liradan işlem görmeye başlıyor. Altının ons fiyatı günü 1.317 liradan açıyor. Cumhuriyet altını 1.192 lira, beşli altın ise 5.804 liradan günü düşüşle açan altın çeşitlerinden oluyor. 22 ayar bilezik fiyatları ise 162,88 liradan güne başlıyor.

 

7 Mayıs 2018 Altın fiyatları Çeyrek altın Gram altın Tam altın Yarım altın Ons altın Cumhuriyet altını Beşli altın 22 Ayar bilezik Altın fiyatları
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
TV8 Survivor 2018 6 Mayıs Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı? Eleme Adayları Kimler Oldu?
TV8 Survivor 2018 6 Mayıs Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı? Eleme Adayları Kimler Oldu?
TV8 Yemekteyiz 4 Mayıs 2018 Haftanın finalinde Neler Yaşandı, Kim Birinci Oldu? Yemekteyiz Gülsevim Hanımın Menüsü ve Puanı
TV8 Yemekteyiz 4 Mayıs 2018 Haftanın finalinde Neler Yaşandı, Kim Birinci Oldu? Yemekteyiz Gülsevim Hanımın Menüsü ve Puanı