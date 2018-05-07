Altın fiyatları yeni haftanın ilk günü olan Pazartesi gününe sürpriz bir başlangıç yaptı ve fiyatlar düşüşe geçti. Son olarak çeyrek altının yaşadığı ani çıkış yatırımcısına kazandırmaya başlamış ve fiyatlar hızla artışa geçmişti. Çeyrek altının 7 Mayıs 2018 tarihine düşüşle başladığı görüldü. İşte 7 Mayıs 2018 güncel altın fiyatları ve detayları…

7 Mayıs 2018 Pazartesi gününün ilk saatlerinde altın fiyatlarında sakin bir ilerleme görüldü. Fiyatlar yaşanan ani artışlar sonrasında sakinleyerek yeni haftanın ilk gününde yerini düşüşe bıraktı. Özellikle çeyrek altının son günlerdeki ani çıkışları alıcısını zora sokarken çeyrek altın yatırımcılarının yüzü gülmüştü. Peki, son yaşanan durumlar sonrasında altın fiyatlarının genelinde durum ne oldu? Altın fiyatları düşüşte mi? Gram altında son durum ne? İşte 7 Mayıs 2018 serbest piyasa altın fiyatları ve tüm detayları…

ÇEYREK ALTIN HAFTAYI DÜŞÜŞLE AÇIYOR

Haftanın ilk gününe düşüşle başlayan çeyrek altın günün ilk saatlerinde alıcısını 292,01 liradan karşılıyor. Gram altın ise güne 179,30 liradan başlangıç yapıyor. Tam altın yeni günde 1.164 lira olurken yarım altın ise 584,01 liradan işlem görmeye başlıyor. Altının ons fiyatı günü 1.317 liradan açıyor. Cumhuriyet altını 1.192 lira, beşli altın ise 5.804 liradan günü düşüşle açan altın çeşitlerinden oluyor. 22 ayar bilezik fiyatları ise 162,88 liradan güne başlıyor.