Yepyeni bir haftaya mükemmel bir başlangıç yapan ve bomba gibi yarışmacılarla yoluna devam eden Yemekteyiz'de yeni haftanın ikinci gününde yarışan isim Nevin Hanım oldu. Hem bilgisi hem de şık tarzı ile dikkatleri kısa sürede üzerine toplamayı başaran Nevin Hanım bugün rakiplerine nasıl bir menü hazırladı? Nevin Hanımın evine neler Yaşandı? Nevin Hanım rakiplerinden kaç puan aldı? İşte detaylar...

TV8 YEMEKTEYİZ 8 MAYIS 2018 NEVİN HANIMIN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Survivor 2018'de yeni haftanın ikinci gün yarışan ismi olan Nevin Hanım gününü tamamladı. Evinde ağırladığı rakiplerine ilk olarak domates çorbası ikra eden Nevin Hanımın çorbası genel olarak beğenildi ancak çorbayla ilgili salça krizi çıktı. Nevin Hanım çorbasının içine salça koymadığını söylese de Murat Bey çorbanın içinde salça olduğunu iddia etti. Ara sıcak olarak fırında makarna sunan Nevin Hanımın makarnası da genel anlamda beğenildi. Ana yemeğinde menüsünde kürdan kebabı ve pirinç pilavı yer alan Nevin Hanım malesef pilavını yetiştiremedi. Nevin Hanımın menüsünde yer alan pilavını yetiştirememesi büyük eleştiri aldı.

TV8 YEMEKTEYİZ 8 MAYIS 2018 NEVİN HANIMIN PUANI

Yemekteyiz'in ikinci gün yarışmacısı olan Nevin Hanım gün sonunda rakiplerinden Anthony Beyden 5, Murat Beyden 1, Seda Hanımdan 6 ve Nurcan Hanımdan 6 puan alarak toplamda 18 puanın sahibi oldu.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com