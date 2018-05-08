Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, 2 yaşındaki yeğeninin bakıcısı tarafından istismara uğradığını sosyal medya hesabından duyurarak olay sonrasında kaçan bakıcının yakalanması için yardım istemişti. Aynı zamanda bakıcının çocuğa istismar görüntülerinin yanı sıra şiddet uyguladığına dair görüntülerde ortaya çıkmıştı. Özge Özpirinçci, yaptığı son açıklamada bakıcının yakalandığını duyurdu.

FOX TV ekranlarında yayınlanan ‘Kadın’ dizisinde başrol olarak yer alan ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, 2 yaşındaki yeğeninin bakıcısı tarafından istismara uğradığını belirterek sosyal medyada yaptığı paylaşımla kaçan bakıcının yakalanması için yardım istemişti. İstismar görüntülerinin yanı sıra çocuğa şiddet uyguladığına dair de görüntüleri ortaya çıkan o bakıcı kayıplara karışmıştı.

ESRA EROL’DA ÇAĞRIDA BULUNDU

Öte yandan ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın yanı sıra Esra Erol’da ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan programından bu bakıcının yakalanması için çağrılarda bulunmuştu. Sosyal medyayı ayağa kaldıran bu skandal olayda birçok kullanıcı söz konusu bakıcının fotoğrafını kendi hesaplarında yayınlayarak ünlü oyuncuya destek olmaya çalışmıştı.

BAKICI YAKALANDI

Oyuncu Özge Özpirinçci’nin bugün yaptığı paylaşımda, bakıcının yakalandığı bilgisi verildi. Herkesi rahatlatan haberi yine sosyal medya hesabından duyuran güzel oyuncu, ‘Yeğenime şiddet uygulayan kadın yakalandı. Bu süreçte destek olan herkese teşekkür ederim. Bir daha böyle bir yardımı kimsenin istemek zorunda kalmaması dileğiyle. Konu yargıya intikal ettiği için basının bu süreçte hassasiyetini rica ediyorum. Teşekkürler.’ İfadelerinde bulundu.

Habeer Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com