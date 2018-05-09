Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nu topladı. Alınan bilgilere göre, toplantının gündem konusu ekonomide yaşanan son gelişmeler ve kurdaki artış.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe’de Ekonomi Koordinasyon Kuru2nu topladı. Ekonomide yaşanan son gelişmeler ve kurdaki yükseliş hakkında değerlendirmeler yapılacak olan toplantıda, ekonomi sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ekonomiyle ilgili bakanlar, bürokratlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi başdanışmanları yer alıyor.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI’DA TOPLANTIDA YER ALIYOR

Beştepe’de gerçekleşecek olan kritik zirvede, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın da yer aldığı öğrenildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı son açıklamada, döviz kuruyla ilgili söz konusu saldırı dalgasını ters yöne çevirecek projeler olduğunu belirtmişti. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın yaptığı açıklamada da, yapılacak olan toplantıda faiz meselesi, dış açık ve enflasyonun genel şekilde ele alınacağı belirtilmişti. Birkaç haftadır dövizde yaşanan son gelişmelerin gündem konusu olduğunu aktaran Kalın, söz konusu toplantıda dözviz kurunun da ele alınacağı aktarıldı.

TRUMP’IN İRAN KARARI PİYASALARI KÖTÜ ETKİLEMİŞTİ

Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la ilgili aldığı karar doları olumsuz etkilemişti. İran kararı sonrasında ABD’deki faiz oranlarındaki artışın da doları harekete geçirmişti. Dolarda yaşanan hareketlilik sonucunda gelişmekte olan ülke piyasalarında da fon çıkışları yaşandı ve gelişmekte olan ülkeler satış baskısı altında kaldı. Doların artmasıyla TL ve ruble dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi oldu.