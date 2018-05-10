TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Yemekteyiz'de haftanın finaline bir gün önce yarışan isim Anthony Bey oldu. Haftanın ilk gününden itibaren en çok merak edilen yarışmacılardan olan Anthony Bey, rakiplerine nasıl bir menü hazırladı? Anthony Beyin menüsünde kendi kültüründen yemekler mi yer aldı? Anthony Beyin evinde neler yaşandı? İşte tüm detaylar...

TV8 YEMEKTEYİZ 10 MAYIS 2018 ANTHONY BEYİN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Yemekteyiz'de yeni haftada en çok merak edilen yarışmacılardan biri olan Anthony Bey, rakiplerine ilk sunum olarak sebze çorbası ikram etti. Sebze Çorbası genel olarak beğenilen yarışmacının ara sıcağında ise Brusrhetta sundu. Yarışmacılardan özellikle aşçı olan Murat Bey ara sıcağa çok yoğun eleştirilerde bulundu ve masada tansiyon yükseldi. Ana yemeğinde Avokado salatası ve antrokol bunun yanında da fesleğenli tagfeilebillo sunan Anthony Beyin kendine kültürüne ait olan yemekler genel olarak beğenilirek farklı bulurken son olarak tatlı ikramında sunduğu vogue tatlısı da genel olarak beğeni aldı.

TV8 YEMEKTEYİZ 10 MAYIS 2018 ANTHONY BEYİN PUANI

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