TV8 ekranlarının hafta içi her gün yayınlanan programı Yemekteyiz'de yeni haftanın son günü geldi çattı. Tüm hafta boyunca yemeklerini yaparak birbirlerine karşı yarışan yarışmacılardan son gün yarışmacısı olan Seda Hanım bugün rakiplerini evind ağırladı. Peki, Seda Hanımın evinde neler yaşandı? Seda Hanım nasıl bir menü hazırladı? Haftanın finalinde neler yaşandı? Seda Hanım rakiplerinden kaç puan aldı? Haftanın finalinde kazanan kim oldu? İşte detaylar...

TV8 YEMEKTEYİZ 11 MAYIS 2018 SEDA HANIMIN EVİNDE NELER YAŞANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz yarışmasında haftanın finali bölümünde Seda Hanım yarıştı. Seda Hanım menüsünde yer alan domates çorbasıyla girişi yaptı. Domates çorbası beğenilen Seda Hanım ara sıcak olarak ise sosyete mantısı ikram etti. Sosyete mantısını kendi elleriyle açmaması eleştirilen Seda Hanımın ara yemeği beğenildi. Ana yemeğinde ise yarışmacının sunduğu patates püresi yatağında köfte sunarken bu sunum ana yemek için çok hafif bulundu ve eleştirildi. Son olarak tatlı ikramı yapan Seda Hanımın sütlü irmik tatlısı ise hem sunum hem de tat olarak beğenildi.

TV8 YEMEKTEYİZ 11 MAYIS 2018 HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz'in haftanın finali bölümünde kazanan belli oldu. Haftanın finalini toplam 28 puanla Nurcan hanım kazandı. Ancak Yemekteyiz'in finali anında bugüne kadar hiç yaşanmayan büyük bir gerilim yaşandı. Onur Büyüktopçu'nun birinciyi açıkladıktan sonra açıklama yapmaya çalıştığı anlarda Murat Beyin sürekli sözünü kesmesi ve rahat davranışları diğer yarışmacılar kadar Onur Büyüktopçu'yu da rahatsız etti. Murat Beyi sürekli uyaran sunucu Onur Bey en sonunda dayanamadı ve patladı. Final anını sürekli bölen Murat Beyin dışarı çıkmasını isteyen Onur Beyin siniri yüzünden okunuyordu. Murat Bey, Onur Beyin sözlerinin ardından yerinden kalkarak haftanın finali bölümünde programdan çıktı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com