Kadıköy Boğası lakabıyla bilinen eski futbolcu Serhat Akın, ünlü şarkıcı Hadise hakkında yaptığı açıklamalarla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hadise, eski futbolcuya ateş püskürürken Serhat Akın yine rahat durmadı ve Hadise’yle eskinden çekilmiş olan o fotoğrafı yayınladı.

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Serhat Akın, Twitch platformunda yaptığı açıklamalarda ünlü şarkıcı Hadise’ye de yer verdi. Hadise için, ‘Çirkindi, sonradan Arap atı gibi açıldı diyen Akın, bu sözlerden sonra birçok tepki almıştı. Ancak eski futbolcu yine rahat durmadı ve bahsettiği o fotoğrafı paylaşarak takipçilerine, ‘Haksız mıyım?’ diye sordu.

NE OLMUŞTU?

Olay, Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın’ın Twitch platformunda yaptığı açıklamalarda ünlü popçu Hadise hakkında yaptığı yorumla ortaya çıkmıştı. Akın, ‘Hadise o zaman küt saçlıydı ve çirkindi. Beğenmemiştim. Allah beni kahretmesin. Sonradan açıldı. Arap atı gibi.’ ifadelerini kullanmıştı.

HADİSE ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Serhat Akın’ın bu ifadelerine çok kızan ünlü popçu Hadise’nin yanıtı da oldukça sert olmuştu. Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla olaya tepkisini gösteren Hadise, ‘Ağzım açık okuyorum okuduklarımı, bu şahıslar adına, daha doğrusu eşleri ve evlatları adına üzülüyorum.’ demişti. Akın için, ‘Uzaktan adamsın ama adamlıktan uzaksın diyen Hadise, durumdan çok fazla rahatsız olduğunu göstermişti.

SERHAT AKIN YİNE DURMADI

Hadise’nin açıklaması sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Serhat Akın, özür dilemişti. Fakat özür diledikten sonra yine rahat durmayan Akın, Hadise ile tanışma anında çekilmiş olan o fotoğrafı paylaşarak takipçilerine, ‘Haksız mıyım?’ diye sordu. Hadise’nin bu fotoğrafa tepkisinin ne olacağı ise merakla bekleniyor.