Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan ve Onur Büyüktopçu'nun muhteşem sunumuyla evlerinize lezzet taşıyan Yemekteyiz'de yeni haftanın ikinci gün yarışmacısı Tuğçe Hanım oldu. Genç bir yarışmacı olan Tuğçe Hanım enerjisi ve neşesiyle dikkatleri üzerine çekerken iddiasını da her fırsatta dile getirdi. Peki, Tuğçe Hanım rakiplerine nasıl bir menü hazırladı? Tuğçe Hanımın evinde neler yaşandı? Tuğçe Hanımın yemekleri beğenildi mi? Tuğçe Hanım rakiplerinden kaç puan aldı? İşte detaylar...

TV8 YEMEKTEYİZ 15 MAYIS 2018 TUĞÇE HANIMIN EVİNDE NELER YAŞANDI?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftanın ikinci gün yarışmacısı Tuğçe Haım yer aldı. Rakiplerine en güzel yemekleri sunmak için uğraşan Tuğçe Hanım ilk olarak açılışı domates çorbasıyla yaptı. Tuğçe Hanımın domates çorbası genel olarak beğenildi. Ara sıcak olarak Cheddarlı dana füme ikram eden Tuğçe Hanımın ara sıcak yemeği de beğenildi.Ana yemek olarak tulum sebzeli dana beet rol ve pirinç pilavı sunan yarışmacının pilavı lapa bulundu. Son olarak tatlısında orman meyveli bisküvi pastası sunan Tuğçe Hanımın tatlısı yemeklerine göre hafif bulundu.

TV8 YEMEKTEYİZ 15 MAYIS 2018 TUĞÇE HANIMIN PUANI

Yemekteyiz'in yeni haftasının ikinci gün yarışmacısı olan Tuğçe Hanım rakiplerinden, Sümeyye Hanımdan 6, Hakan beyden 2, Alev Hanımdan 3 ve Koray Beyden 4 puan alarak gününü toplamda 15 puanda tamamladı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com