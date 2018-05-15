Geçmişte yaptığı çıkışlarda ‘İsrail soyundanım’ diyen ve büyük tepki çeken Adnan Oktar, İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamı görmezden geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Oktar, ‘İki halk birbiriyle kardeş ilan edilmeli.’ demekle yetindi.

Dün, ABD Başkanı Trump’ın tüm dünyaya karşı gelerek verdiği kararla Tel Aviv’den Kudüs’e taşınan İsrail Büyükelçiliği’nin açılış töreni onlarca insanın canına mal oldu. Açılışı protesto etmek isteyen Filistinliler Gazze’de gösteri yaparken İsrail’in insanlık dışı müdahaleleriyle karşılaştı ve İsrail’in müdahaleleri sonucu toplamda 60 sivil hayatını kaybetti.

ADNAN OKTAR KATLİAMI KINAYAMADI

Dün yaşanan ve ‘Kanlı Pazartesi’ olarak tarihe geçen bu katliam tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Yaşanan vahşetle ilgili birçok ünlü ve ünsüz isim tepki gösterip sosyal medyadan sesini duyurmaya çalışırken Adnan Oktar, konuyla ilgili çok ilginç bir çıkışa imza attı. Gazze’deki katliamı görmezden gelen Oktar, ‘Filistin’in çözümü iki tarafın birbiriyle kardeş ilan edilmesidir. İsrail ve Filistin halkını birbirleriyle barışıp dost-kardeş olmaları için teşvik etmek lazım. Kavgayı bir an önce yatıştırmak hayatidir. İki halkta aynı Peygamber soyundan. Her ikisi de Hz. İbrahim’in evladı.’ ifadelerini kullandı.

İSRAİL SOYUNDANIM DEMİŞTİ

Daha önce yaptığı birçok açıklamayla gündeme gelen ve birçok kişinin tepkisi çeken Oktar, ‘İsrail soyundanım’ diyerek tepkileri daha da arttırmıştı. Oktar’ın Gazze’deki katliamı kınayan bir ifade kullanmaması da dikkatlerden kaçmadı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com