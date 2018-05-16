TV8 ekranlarının en çok izlenen tatlı ve lezzetli programı Yemekteyiz'de bugün yarışan isim haftanın en çok konuşulan ismi Alev Hanım oldu? Yaptığı yorumlar ve iddialı konuşmasıyla hafızalarda yer eden Alev Hanım yemeklerini yetiştirebildi mi? Alev Hanımın evinde neler yaşandı? Alev Hanım rakiplerine nasıl bir menü sundu? Alev Hanım gün sonunda rakiplerinden kaç puan aldı? İşte detaylar...

TV8 YEMEKTEYİZ 16 MAYIS 2018 ALEV HANIMIN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Yemekteyiz'in yeni haftasının üçüncü gün yarışmacısı olan Alev Hanım rakiplerine ilk olarak pilmen çorbası sundu. Alev Hanımın çorba ikramı genel olarak beğenildi. Oldukça heyecanlı ve stresli bir gün geçiren Alev Hanım ara sıcak yemeğinde dilber dolması ikram etti. Alev Hanımın dolmasının tadı beğenilmedi. Ana yemeğinde ise tas kebabı ve bulgur pilavı sunan yarışmacının kebabı başarılı bulunsa da pilavının kıvamı eleştiri aldı. Tatlı olarak suple ikram yapacak olan Alev Hanım ne yazık ki tatlısını yetiştiremedi ve ikram edemedi.

TV8 YEMEKTEYİZ 16 MAYIS 2018 ALEV HANIMIN PUANI

Gününü en stresli ve en heyecanlı geçiren yarışmacılar arasında olan Alev Hanım gün sonunda rakiplerinden Tuğçe Hanımdan 2, Hakan Beyden 2, Sümeyye Hanımdan 5 ve Koray Beyden 2 puan alarak toplamda 11 puanla gününü tamamladı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com